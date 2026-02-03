Cote d'Ivoire: RHDP - Adama Koné choisi pour conduire le groupe parlementaire

Le groupe parlementaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a tenu le 2 février 2026, sa réunion d'orientation au siège du parti à Cocody, rue Lepic, sous la présidence du Haut Représentant du Président de la République, Gilbert Koné Kafana.

Cette rencontre, placée sous le signe de la cohésion et de la discipline parlementaire, a été marquée par la désignation du député Adama Koné au poste de président du groupe parlementaire Rhdp, en droite ligne de la vision politique du Président de la République, Alassane Ouattara.

Député de la circonscription de Bouaflé commune, Adama Koné, a exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour la confiance placée en lui. Il a appelé ses collègues députés à faire du groupe parlementaire Rhdp un instrument stratégique de propositions législatives, capable d'accompagner efficacement l'action gouvernementale. Pour le nouveau président du groupe, le Parlement doit demeurer un levier majeur de transformation, en phase avec les ambitions de modernisation, de développement économique et de progrès social portées par le parti au pouvoir.

En prenant la tête du groupe parlementaire, l'ancien ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, s'est engagé à renforcer l'unité et la cohésion au sein des députés Rhdp, tout en insufflant une nouvelle dynamique de travail axée sur l'efficacité, la concertation et la responsabilité. Cette nomination s'inscrit dans la volonté du Rhdp de consolider sa majorité parlementaire et de relever les défis institutionnels et législatifs de la législature 2025-2030, dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations.