Cote d'Ivoire: Guémon - Évariste Méambly salue la nomination de Serey Doh Célestin et lui dédie son ouvrage

La récente formation du nouveau gouvernement ivoirien continue de susciter des réactions de fierté et de reconnaissance à travers le pays. Dans la région du Guémon, la nomination du Dr Serey Doh Célestin au poste de ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes, a été chaleureusement saluée par l'honorable Évariste Méambly Tié.

Ancien député de la Nation et premier président du Conseil régional du Guémon, Évariste Méambly a adressé, le 30 janvier 2026, un courrier officiel au nouveau membre du gouvernement pour lui exprimer ses félicitations les plus respectueuses. Un message fort, marqué par la reconnaissance républicaine, la fraternité régionale et l'attachement aux valeurs de mérite et de compétence.

Dans cette correspondance, l'honorable Méambly souligne que cette nomination consacre un parcours remarquable, porté par le sérieux, la rigueur et le sens élevé de l'intérêt général. Pour lui, le choix porté sur le Dr Serey Doh Célestin traduit la confiance des plus hautes autorités de l'État en sa capacité à contribuer efficacement au développement du secteur maritime, considéré comme un pilier stratégique de la souveraineté économique et de l'ouverture internationale de la Côte d'Ivoire.

Fils du Guémon, le nouveau ministre délégué incarne, selon Évariste Méambly, une fierté légitime pour les populations de la région. Il apparaît comme un modèle de réussite et un symbole d'espérance pour la jeunesse, illustrant la valeur du travail, de la formation et de l'engagement au service de la nation.

Geste hautement symbolique, l'ancien député a également dédié au Dr Serey Doh Célestin son ouvrage intitulé « Vaincre, ou l'art de transformer l'adversité en engagement », avec ces mots forts : « Puisse ce livre être pour vous une source d'inspiration dans l'accomplissement de votre haute mission ».

Tout en réaffirmant son respect strict des institutions de la République, Évariste Méambly s'est dit disposé à apporter toute contribution utile à l'oeuvre collective de développement national, formulant le voeu d'un plein succès au nouveau ministre dans l'exercice de ses fonctions, pour le rayonnement maritime de la Côte d'Ivoire, la croissance économique et le progrès social.