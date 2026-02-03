Cote d'Ivoire: Mercato de Ligue 1 française - Simon Adingra s'engage avec l'AS Monaco

L'AS Monaco a frappé un coup important à la clôture du mercato hivernal. Le club de la Principauté a trouvé un accord avec Sunderland pour le recrutement de l'ailier international ivoirien Simon Adingra.

Selon les informations rapportées par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le champion d'Afrique 2023 rejoint la formation monégasque sous la forme d'un prêt payant d'un million d'euros (soit environ 656 millions de Fcfa), assorti d'une option d'achat estimée à 17 millions d'euros (environ 11 milliards de Fcfa).

Âgé de 24 ans, Simon Adingra est attendu à Monaco, où il doit finaliser les formalités administratives avant d'effectuer le déplacement depuis le Royaume-Uni. Arrivé à Sunderland pour 24,40 millions d'euros (environ 16 milliards de Fcfa) l'été dernier et lié aux Black Cats jusqu'en juin 2030, l'ailier ivoirien a connu un temps de jeu limité en Angleterre. La moisson étant maigre avec un but et une passe décisive en 15 matches, dans un contexte d'adaptation difficile au championnat britannique, pour un total de 729 minutes disputées toutes compétitions confondues.

En rejoignant l'Asm, le meilleur jeune joueur de la Can 2023 s'offre l'opportunité de se relancer dans un championnat qu'il connaît mieux, après un passage remarqué en Ligue 1. Pour Monaco, ce renfort offensif répond à un besoin clairement identifié sur les ailes. Le club mise sur la vitesse, la percussion et la capacité de déséquilibre de l'international ivoirien pour dynamiser son secteur offensif durant la seconde moitié de saison. Ce prêt assorti d'une option d'achat ouvre ainsi la voie à une collaboration durable entre Simon Adingra et le Club du Rocher, si les performances du joueur confirment les attentes placées en lui.