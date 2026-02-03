Madagascar: Relance économique - Andrianaina Rabarisoa prend la présidence de l'EDBM

3 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Andrianaina Rabarisoa prend la présidence de l'EDBM à Madagascar. Sa nomination vise à soutenir la relance économique et le partenariat public-privé.

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), l'agence chargée de la promotion des investissements, a un nouveau président. Conformément à l'arrêté présidentiel n°1638-2026, Andrianaina Rabarisoa succède à Joël Randriamandranto, qui a pris la tête de l'EDBM le 27 décembre 2024 et a dirigé l'institution jusqu'au début de 2026, soit un peu plus d'un an. La cérémonie d'installation s'est tenue ce lundi à Antananarivo.

Magistrat de premier grade et ancien élève de l'ENA/INSP et de l'ENMG, Rabarisoa cumule plus de vingt ans d'expérience dans la haute fonction publique. Il a été membre de la Cour électorale spéciale en 2013, directeur de cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et président de chambre au Conseil d'État.

Relance

Le Conseil d'administration de l'EDBM reste composé de vingt-deux membres, répartis entre le secteur public et le secteur privé. Douze administrateurs représentent l'État, provenant de la Primature et de dix ministères clés, parmi lesquels l'économie, la justice, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, le tourisme et le numérique.

Le secteur privé occupe dix sièges, représenté par les principaux groupements d'entreprises, tels que le GEM, le Fivmpama, le SIM et la Confédération du Tourisme de Madagascar. Deux experts complètent le Conseil pour apporter un soutien technique sur les investissements et le climat des affaires.

Cette nomination intervient dans un contexte de relance économique et de refondation institutionnelle. L'EDBM veut renforcer sa vocation de plateforme de coopération entre le public et le privé et créer un environnement attractif pour les investisseurs, locaux comme étrangers.

