Madagascar: Coach des Barea A - Silence radio sur la reconduction de Corentin

Trois jours après la fin du contrat du sélectionneur des Barea, Corentin Martins, aucune nouvelle ni annonce officielle du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pas de nouvelle, pas forcément une bonne nouvelle. L'officialisation du renouvellement du contrat du sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, se fait attendre. Son contrat a pris fin samedi et, trois jours plus tard, aucune annonce officielle n'a encore été faite par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dont le ministre s'est présenté comme l'unique autorité habilitée à communiquer officiellement sur le sujet.

Pour calmer la vague de publications autour de la reconduction ou non du technicien franco-portugais, et notamment sur la révision à la baisse de son salaire, le ministre Alain Désiré Rasambany avait annoncé, le 23 janvier, que « le ministère et la fédération ont décidé de renouveler pour une année supplémentaire le contrat du sélectionneur des Barea ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le locataire de la place Goulette avait précisé que l'État, à travers le ministère, prend en charge la majeure partie des prestations de Corentin Martins, la fédération assurant environ un quart. Dans sa déclaration de vendredi, le ministre avait également indiqué que les deux parties, le ministère et la fédération, devaient arrêter la version finale du nouveau contrat tripartite et l'envoyer au concerné le samedi 24 janvier.

Trop de suspense

La réaction du sélectionneur était attendue la semaine suivante, logiquement avant le samedi 31 janvier. Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été faite, ni par le ministère ni par la fédération, cette dernière ayant depuis longtemps renvoyé la responsabilité de la communication à l'État.

Les passionnés du ballon rond malgache, et surtout les supporters des Barea, s'interrogent sur le sérieux accordé par l'État et la fédération à ce dossier. Madagascar doit impérativement se préparer pour espérer de meilleurs résultats lors de la prochaine grande échéance internationale, à savoir les éliminatoires de la CAN 2027, après l'échec aux qualifications pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026. La phase de groupes des qualifications à la CAN 2027 s'étalera de septembre à novembre.

Les Barea, toujours sans sélectionneur officiellement confirmé, auront l'occasion de s'aguerrir à travers des matchs amicaux durant les prochaines fenêtres FIFA : du 23 au 31 mars, du 1er au 9 juin et du 21 septembre au 6 octobre. Par ailleurs, le futur sélectionneur devra également procéder à la détection et à la sélection des joueurs appelés à composer l'équipe nationale.

Les Barea devraient ainsi profiter au maximum de la trêve internationale du mois de mars, dans un mois et demi, afin de disputer le plus grand nombre possible de rencontres amicales. Les deux premières journées qualificatives à la CAN se joueront entre le 21 et le 31 septembre, les troisième et quatrième du 1er au 6 octobre, et les deux dernières du 9 au 17 novembre.