Madagascar: Évasion à Moramanga - Deux fugitifs se font cueillir

3 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Deux des quatorze détenus évadés de la prison de Moramanga ont été rattrapés hier. Une fois dehors, ils n'avaient rien prévu pour la suite.

Les évadés Solo Jean Désiré Rakotoarimanana, 33 ans, originaire d'Ambatondrazaka, prévenu pour vol avec violences, et Jean Felantsoa Randrianandrasana, 24 ans, de Moramanga, condamné pour meurtre, ont été capturés hier.

Selon Christian Rakotovao, chef d'établissement, le premier a été appréhendé dans le quartier de Tsaratoto à Moramanga grâce à la coopération de l'administration pénitentiaire avec la police. Le second a été intercepté sur la route d'Anosibe An'Ala, suite à une collaboration avec la gendarmerie.

Les renseignements fournis par la population ont permis leur arrestation. Ils n'avaient pas de plan précis et se sont contentés de suivre le mouvement lors de l'évasion survenue dimanche à l'aube. Errant sans stratégie, ils ont été repérés et maîtrisés. Le cerveau présumé de l'opération reste, lui, introuvable avec les autres, et les recherches se poursuivent.

Parmi les autres fugitifs se trouvent : Fitahiana Nomenjanahary Randriamanantena, 20 ans, condamné à cinq ans pour association de malfaiteurs et vol ; Emilson Rakotondrazafy, 24 ans, poursuivi pour viol sur mineure ; Tiavina Sitraka Ramiandrarivo, 34 ans, condamné aux travaux forcés à perpétuité (TFP) pour vol de numéraires et homicide volontaire ; Ahmad Abdallah, 27 ans, purgeant 15 ans pour vol avec violences ; Andrianasaovina Nomenjanahary, 30 ans, sanctionné de cinq ans pour vol d'objets ; et Fanomezantsoa Elysé Rakotoarimanana, 28 ans, exécutant une peine de perpétuité pour meurtre et coups et blessures volontaires.

Recherché

Victor Rakotompampanana, 36 ans, est incarcéré à perpétuité pour assassinat et coups et blessures volontaires ; ce sont également les TFP pour Joliva Randrianantenaina, 25 ans, coupable d'association de malfaiteurs et de vol avec arme à feu ; Maminiravo Gabriel Ramanampoisa, 29 ans, frappé d'une peine de cinq ans pour détention illégale d'arme à feu ; Solonirina Marcel Randrianantenaina, 36 ans, écope de 20 ans pour coups mortels ; Saina Mamy Vatosoa Rasolomampionona, 31 ans, reçoit cinq ans pour tentative de vol de carburant ; et Gilbert Velojoana Velomaro Fararano, 43 ans, reconnu coupable et détenu pour vol avec arme et association de malfaiteurs.

