Cote d'Ivoire: Echange de voeux - Le ministre Adjé Silas Metch remotive ses collaborateurs

La première réunion de Cabinet de l'année 2026 au Ministère des Sports s'est tenue ce lundi 02 février, dans la salle de conférence de la Tour A. Cette rencontre, hautement symbolique, a marqué la reprise officielle des activités administratives et stratégiques du département ministériel, dans une ambiance empreinte de convivialité, d'engagement et de responsabilité.

Présent à cette réunion inaugurale, le Ministre Adjé Silas Metch a retrouvé ses collaborateurs avec joie et enthousiasme, traduisant ainsi sa volonté de renforcer la cohésion interne et de consolider l'esprit d'équipe au sein du Ministère des Sports. Cette première prise de contact de l'année a également servi de cadre à l'échange de vœux entre le ministre et l'ensemble des cadres et agents.

Au nom du personnel, Touré Nimbo Célestin, Inspecteur Général du Ministère des Sports et porte-voix des agents pour la circonstance, a exprimé sa satisfaction quant à la reconduction du Ministre Adjé Silas Metch au sein du Gouvernement « Mambé II ». Il a adressé au ministre ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année, tout en saluant la confiance renouvelée du Chef de l'État. Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement total de l'ensemble des agents à oeuvrer avec détermination pour la réussite de la mission confiée au ministère, dans le strict respect des orientations gouvernementales.

En retour, le Ministre Adjé Silas Metch a tenu à présenter ses vœux de santé, de réussite professionnelle et d'épanouissement à l'ensemble de ses collaborateurs. Il a exhorté chacun à aborder l'année 2026 avec rigueur, méthode et sens élevé de la responsabilité, soulignant que ces valeurs constituent les fondements indispensables à la mise en oeuvre efficace de la politique du Gouvernement. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif et constant afin de traduire en actions concrètes la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour le développement du sport ivoirien.

Cette première réunion de Cabinet de l'année apparaît ainsi comme un signal fort. Elle pose les bases d'une année 2026 placée sous le signe de l'action, de la cohérence et de l'impact, avec pour ambition de renforcer la performance du Ministère des Sports et de contribuer durablement au rayonnement du sport en Côte d'Ivoire.