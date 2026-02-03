Cote d'Ivoire: Korhogo - L'USAT et l'Université Peleforo Gon Coulibaly scellent un partenariat pour l'excellence académique

L'enseignement supérieur ivoirien franchit une nouvelle étape dans la consolidation de l'excellence académique et de la recherche appliquée. Ce lundi 2 février 2025, la salle de conférences de la présidence de l'Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC), à Korhogo, a abrité la cérémonie officielle de signature d'un accord de partenariat entre l'Université des Sciences Agricoles et Technologies (USAT) et l'UPGC. La rencontre s'est déroulée en présence des équipes dirigeantes des deux institutions.

Cet accord marque la volonté commune des deux universités de renforcer la qualité de leurs offres de formation et de promouvoir une recherche ancrée dans les réalités du développement national. Pour le fondateur de l'USAT, le vénérable Traoré Bamoudien, ce partenariat répond à un besoin stratégique. « À Bouaké, nous avons mis l'accent sur l'agriculture et nous avions besoin d'un partenaire expérimenté et outillé pour réussir la mission qui nous est assignée. L'UPGC nous offre cette opportunité à travers des échanges académiques et des contenus de formation renforcés », a-t-il expliqué.

De son côté, la présidente de l'UPGC, la professeure Coulibaly Aoua Sougo, a souligné la portée concrète de la convention. Selon elle, ce partenariat vise à enrichir l'offre de formation par un meilleur ancrage professionnel, à dynamiser la recherche grâce à des terrains d'application, à améliorer l'employabilité des étudiants et à créer des synergies capables de démultiplier les capacités d'action des deux institutions.

La convention prévoit notamment l'échange d'expertises, la co-construction de programmes, le développement de formations innovantes et la stimulation de la recherche collaborative à travers des projets communs. Elle ambitionne également de valoriser l'innovation et de favoriser l'insertion professionnelle des apprenants, tout en respectant les normes du système LMD.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la même dynamique, le Conseil régional du Tchologo, présidé par le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a également signé un accord avec l'UPGC. Cet engagement, paraphé par Traoré Bamoudien en sa qualité de premier vice-président du Conseil régional, vise à répondre aux besoins spécifiques en formation et en expertise, à conduire des recherches-actions sur les défis locaux de développement et à positionner l'UPGC comme un véritable moteur de l'innovation territoriale.

À travers ces partenariats, l'USAT et l'UPGC réaffirment leur ambition de se hisser au rang de pôles d'excellence, au service de la formation de cadres compétents et du développement durable de la Côte d'Ivoire.