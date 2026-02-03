Cote d'Ivoire: Présidence de l'UNJCI - Franck Ettien mise sur l'excellence journalistique

Dans le cadre de la campagne pour la présidence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), Franck Ettien a effectué, le lundi 2 février 2026, une visite dans les locaux de Fraternité Matin, première maison de presse écrite du pays. Il a été accueilli par Beldson Mathieu, secrétaire général de la rédaction, en présence de plusieurs journalistes.

Pour le candidat et son équipe, le choix de Fraternité Matin pour le lancement de cette campagne revêt une forte portée symbolique. Cette étape stratégique lui a offert l'occasion d'échanger avec ses confrères et de présenter sa vision pour l'avenir de l'Unjci : « Faire du journalisme ivoirien un métier d'excellence et replacer le journaliste professionnel au coeur de son métier », a-t-il déclaré.

Membre actif des instances dirigeantes de l'Unjci depuis plus de douze ans et issu du bureau sortant, Franck Ettien se prévaut d'une solide expérience du fonctionnement de l'organisation. Il estime ainsi disposer de compétences et de solutions nécessaires pour instaurer une gouvernance inclusive, fondée sur la participation de tous les journalistes, dans un esprit d'engagement libre, responsable et collectif.

Dans son programme, le candidat annonce une réorganisation en profondeur de l'Unjci, avec pour objectif de redorer l'image du journaliste ivoirien. Parmi ses priorités figurent le monitoring de la presse, tant au niveau national qu'international, le suivi des discours publics, ainsi que la création d'une direction dédiée à la formation continue des journalistes. Franck Ettien plaide enfin pour une gouvernance responsable, transparente et solidaire, reposant sur une gestion rigoureuse et inclusive de l'organisation, afin de renforcer la crédibilité et l'influence de l'Unjci dans le paysage médiatique national.