Cote d'Ivoire: Miss Côte d'Ivoire 2026 - Le COMICI réinvente le concours pour célébrer la beauté authentique et inclusive

Le Comité Miss Côte d'Ivoire (COMICI) a officiellement donné le coup d'envoi de la 30e édition du concours Miss Côte d'Ivoire 2026, le jeudi 29 janvier 2026, lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Novotel d'Abidjan-Marcory. Cet événement de lancement, placé sous le signe de l'innovation et de la célébration, a réuni de nombreuses personnalités du monde culturel, des professionnels, des représentants institutionnels ainsi que les partenaires du prestigieux concours.

Édition anniversaire oblige, le COMICI a décidé de marquer un tournant majeur dans l'histoire de Miss Côte d'Ivoire en mettant résolument l'accent sur l'authenticité, l'inclusion et la fierté culturelle. Désormais, le concours entend refléter davantage la diversité et l'identité profonde de la femme ivoirienne, en phase avec les valeurs contemporaines et les aspirations sociétales actuelles.

Placée sous le thème : « Éduquer une jeune fille, c'est éduquer la nation. Quel rôle pour la Miss Côte d'Ivoire dans la construction d'une nation plus forte », cette 30e édition dépasse le cadre de l'esthétique pour s'ériger en véritable espace de réflexion sur la responsabilité sociale et citoyenne de la Miss Côte d'Ivoire.

Prenant la parole, le président du COMICI, Victor Yapobi, a annoncé d'importants changements dans les critères de participation. Les mèches, tissages et perruques sont désormais interdits, au profit des cheveux naturels, dans le but de valoriser une beauté authentique et de célébrer les traits naturels propres à chaque femme ivoirienne. « Ces ajustements s'inscrivent dans une volonté de promouvoir une beauté authentique et de refléter les diversités naturelles de la femme ivoirienne », a-t-il précisé.

Parmi les autres innovations figurent la fixation de la taille minimale à 1m68 pieds nus et l'extension de l'âge limite à 28 ans, offrant ainsi davantage d'opportunités à un plus grand nombre de jeunes femmes.

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, le directeur de cabinet Assane Thiam a salué une initiative contribuant au rayonnement de la diversité culturelle ivoirienne. De son côté, Isabelle Anoh, directrice générale des Loisirs, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a souligné le rôle stratégique du concours dans la promotion du patrimoine national, affirmant que Miss Côte d'Ivoire participe activement à la valorisation de l'image du pays à l'international.

La caravane nationale débutera le 28 février à Aboisso et s'achèvera le 16 mai à Daloa, avec des étapes à l'international, notamment en France et en Angleterre. La grande finale est prévue le 27 juin 2026 au Parc des expositions d'Abidjan, point d'orgue d'une 30e édition qui s'annonce historique.