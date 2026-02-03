Afrique: Sinaly Silué prend les commandes de l'ASECNA

Le transport aérien africain entre dans une nouvelle phase. Sinaly Silué, a été élu ce week-end président du Conseil d'administration de l'ASECNA.

Ancien directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC) de Côte d'Ivoire, Sinaly Silué prend la tête ddu Conseil d'administration de l'ASECNA, l'agence responsable de la sécurité de la navigation aérienne dans 19 États africains et à Madagascar. Il succède à Rolland Herintseheno Ranjatoelina, qui s'était distingué par son expertise et son engagement pour la sécurité aérienne.

Ingénieur général des Travaux publics formé à l'École nationale supérieure des Travaux publics (ENSTP) et spécialisé dans l'aéronautique civile, Sinaly Silué a suivi des formations sur des bases aériennes en France et sur les aéroports Charles-de-Gaulle et Orly. Pilote privé et détenteur d'un brevet de préparation militaire, il allie expérience technique et connaissance concrète du ciel.

Son parcours professionnel inclut des postes stratégiques à l'ANAM, Air Afrique, Air Ivoire et la CAFAC, en Côte d'Ivoire comme à l'international. Sous sa direction, l'ANAC a obtenu d'excellents résultats aux audits de l'UEMOA et de l'OACI, et a décroché la certification TSA américaine pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ouvrant la voie aux vols directs vers les États-Unis.

Expertise

Élu pour trois ans, Sinaly Silué aura pour mission de renforcer la sécurité et la sûreté aériennes dans tous les États membres de l'ASECNA, de superviser les inspections techniques et financières et de coordonner les différentes commissions de contrôle. À ce sujet, il a déclaré : « Mon engagement est simple : que chaque vol en Afrique soit sûr, efficace et reconnu dans le monde entier.»

Pour Madagascar, le départ de Rolland Ranjatoelina signifie la perte d'un relais direct au sein de l'agence, mais offre également une opportunité de renforcer sa coopération avec d'autres États africains et de profiter de l'expertise de Sinaly Silué pour développer les programmes techniques et de formation pour ses équipes. L'enjeu est clair : préserver l'influence du pays tout en s'adaptant à un leadership ivoirien.

Ce choix illustre la confiance des États membres dans un homme décrit comme rigoureux, discret et déterminé. Avec Sinaly Silué à la tête de l'ASECNA, l'aviation africaine peut envisager un nouvel élan, mêlant expertise technique, coopération internationale et passion pour le ciel.