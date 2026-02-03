Ethiopie: Le pays annonce l'ouverture de sa première université dédiée à l'intelligence artificielle dès l'an prochain.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que la première université d'intelligence artificielle (IA) d'Éthiopie entamera ses activités l'an prochain, marquant une avancée majeure dans les domaines de la technologie, de l'éducation et de l'innovation.

S'exprimant devant la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a indiqué que le développement de l'intelligence artificielle constitue désormais un axe central du programme national de réformes, à travers des investissements soutenus dans les technologies, les compétences numériques et l'innovation, afin de renforcer la compétitivité mondiale du pays.

Il a souligné que, bien que l'IA ne soit pas encore pleinement intégrée aux priorités de nombreux pays africains et d'autres régions du monde, l'Éthiopie a pris des mesures anticipées pour institutionnaliser ce secteur stratégique et se préparer aux exigences d'un environnement international de plus en plus concurrentiel.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que l'autonomisation des jeunes figure au coeur de cette vision, la technologie ayant été érigée au rang de l'un des cinq piliers de la croissance économique nationale, en tant qu'investissement clé pour l'avenir.

Il a également révélé que la construction d'une université d'IA de grande envergure, présentée comme la deuxième plus importante au monde, progresse rapidement et devrait être achevée dans les prochains mois, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les efforts de transformation nationale.

Établissant un parallèle avec les réussites nationales antérieures, notamment la montée en puissance d'Ethiopian Airlines, le Premier ministre a indiqué que cette université devrait devenir un catalyseur d'innovation et d'opportunités pour les jeunes Éthiopiens.

Il a par ailleurs mis en avant l'initiative « Cinq millions de codeurs », visant à doter la jeunesse de compétences numériques de pointe, précisant que trois millions de jeunes ont déjà été formés.

Selon le Premier ministre, ces initiatives combinées aux investissements dans l'éducation et les technologies numériques devraient engendrer une transformation structurelle durable et renforcer la place de l'Éthiopie dans l'économie numérique mondiale.