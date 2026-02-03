Madagascar: Des équipements renforcés contre le Mpox

Face à la situation sanitaire actuelle à Madagascar, Mercy Ships, partenaire du ministère de la Santé publique, réaffirme son engagement dans la lutte contre l'épidémie de Mpox. Lors d'une cérémonie de remise de dons organisée hier à Ivandry, Nicholas Ahadjie, directeur pays de Mercy Ships à Madagascar, a souligné : « Apporter l'espoir et la santé à tous demeure notre mot d'ordre.

Nous disposons de moyens concrets pour soutenir la riposte natio nale contre la propagation du Mpox. Nous avons offert des masques, des désinfectants, des équipements de protection individuelle et bien d'autres matériels essentiels pour protéger les populations et le personnel de santé ».

La distribution des équipements sera prioritairement orientée vers les zones les plus touchées par la maladie, notamment Antananarivo et Mahajanga. Selon Jean Marc Tombofeno, Directeur général des fournitures de soins (DGSF) au sein du ministère de la Santé publique, « la répartition se fera par ordre de priorité, avec des équipements distincts destinés aux hommes et aux femmes afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque site ».

Le suivi des équipements varie selon leur nature. Les Équipements de protection individuelle (EPI), par exemple, sont à usage unique et doivent être jetés après utilisation, ce qui empêche tout suivi individuel.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où Madagascar doit faire face à la propagation rapide du Mpox, et souligne l'importance de la coopération entre plusieurs secteurs pour protéger la population et renforcer le système de santé.