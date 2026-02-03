Madagascar: État civil - L'Intérêt pour l'enrôlement biométrique se poursuit à Bongatsara

Dans la commune rurale de Bongatsara, l'enrôlement biométrique attire de plus en plus de curieux et d'habitants désireux de se faire enregistrer. Chaque jour, de longues files d'attente se forment devant le bureau communal, traduisant l'intérêt grandissant pour cette opération d'identification essentielle.

« Nous recevons plus de quarante personnes par jour. Certaines reviennent même, car le temps imparti pour leur enregistrement est déjà écoulé», explique Rolland Fleurys Razanadrakoto, adjoint au maire de la commune rurale de Bongatsara, hier. Sur place, les agents de l'état civil guident les citoyens pas à pas, tandis que certains habitants échangent sur les démarches à suivre ou posent des questions sur l'utilité de l'enrôlement. L'opération dure en moyenne entre dix et quinze minutes par personne.

« Je suis venu m'enregistrer. Au début, j'étais un peu perdu, je ne savais pas exactement comment cela se passait, mais les agents m'ont bien expliqué toutes les étapes. L'enregistrement a pris environ dix minutes, et maintenant je me sens rassuré de savoir que je suis officiellement reconnu », confie Harinirina, un habitant d'Ambohibao Bongatsara, en sortant du bureau d'enrôlement biométrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Depuis le lancement officiel de l'enrôlement, nous constatons un réel intérêt des habitants de notre quartier pour les enregistrements biométriques. Avec nos deux kits d'enregistrement, nous avons accueilli 50 personnes par jour », indique Jeannot Andriamparany Radimy, président du fokontany d'Ambohibao Bongatsara.

Sensibilisation

L'enregistrement consiste à recueillir des informations personnelles, prise des empreintes digitales, scan de l'iris, capture du visage, signature biométrique et mesure de la taille.

Malgré cet engouement, la sensibilisation reste encore insuffisante. Plusieurs habitants présents sur les lieux témoignent qu'ils ignoraient totalement l'existence de cette procédure. Certains pensaient même qu'il s'agissait d'une distribution d'aides, ce qui n'est pas le cas. « Ce sont surtout les personnes informées qui viennent spontanément, car elles comprennent l'importance de cette démarche», souligne l'adjoint au maire.

Parmi les avantages de l'enrôlement biométrique, l'identification personnelle fiable des citoyens est sans doute le plus important. Elle constitue un outil essentiel pour améliorer l'état civil, faciliter l'accès aux services administratifs et moderniser la gestion publique.