Madagascar: Plusieurs quartiers plongés dans le noir

Plusieurs quartiers de la capitale ont été plongés dans le noir à la suite du passage du cyclone Fytia. La chute de poteaux électriques à haute tension a provoqué de nombreuses coupures, perturbant le quotidien des habitants.

Le passage du cyclone Fytia a causé d'importants dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale. « De nombreuses infrastructures ont été endommagées, notamment la chute de deux poteaux électriques à haute tension à Manankasina, Ambohimanga, ce qui a provoqué l'interruption de l'alimentation électrique dans la zone », indique un communiqué de la compagnie de distribution d'eau et d'électricité (JIRAMA), publié hier.

La situation inquiète et perturbe le quotidien des habitants. « Depuis ce matin, nous sommes sans électricité. Les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs et certaines activités commerciales sont interrompues », confie un résident de Manankasina. D'autres quartiers environnants sont également touchés par ces coupures, compliquant davantage la vie des habitants.

Inspection

Lors de l'inspection de l'itinéraire Est, il a été constaté qu'un poteau électrique à haute tension avait été renversé par un arbre à la suite du passage du cyclone. En raison de ces dommages, certaines localités, dont Carion, Angavokely et Sabotsikely, ne disposent toujours pas d'électricité, selon la JIRAMA.

Des équipes techniques sont mobilisées depuis l'incident. « Les techniciens travaillent actuellement à la réparation des poteaux endommagés », précise un communiqué de la JIRAMA, publié hier.

Parmi les habitants touchés, Rado, propriétaire d'une boutique à Angavokely, témoigne : « Notre petite boutique est à l'arrêt complet depuis ce matin. Pas de lumière, pas de frigo pour conserver les produits frais... C'est un vrai souci pour nous, surtout en pleine saison. On espère que les techniciens pourront rétablir l'électricité rapidement. »

Cet épisode rappelle la vulnérabilité des infrastructures face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les habitants espèrent un retour rapide à la normale, tandis que les autorités locales et les équipes techniques redoublent d'efforts pour sécuriser le réseau et prévenir de nouvelles interruptions.