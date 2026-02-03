Madagascar: Approvisionnement en eau - Les forages opérationnels dans les cités universitaires

Le problème d'accès à l'eau dans les cités universitaires se résout progressivement. Des forages sont opérationnels dans les cités universitaires à Antananarivo, pour soulager les besoins des universitaires. Le campus universitaire de Vontovorona a été doté de deux forages.

« La situation en matière d'eau devrait être déjà stabilisée lors de l'arrivée des étudiants en mars », indique le Dr Minosoa Elia Razafindrianiaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, la semaine dernière lors de l'inauguration des forages à Vontovorona.

Dans le cadre des revendications des étudiants, ce projet permet de résoudre leurs problèmes d'approvisionnement en eau. L'eau sera disponible de manière continue, sans risque de coupure d'électricité ou d'eau, grâce à l'installation de panneaux solaires.

Le forage, d'une profondeur d'environ 60 mètres, utilise un système hybride combinant l'électricité de la Jirama et l'énergie solaire, garantissant un approvisionnement en eau continu et sécurisé, même en cas de coupure de courant. Il produit 2 m³ d'eau par heure, ce qui permet de répondre aux besoins d'environ 400 personnes, soit 80 ménages, ainsi qu'aux étudiants et au personnel de la cité universitaire de Vontovorona. Les cités universitaires ont déjà été dotées de trois forages.