Madagascar: Projet Wish - Ida Mialisoa remporte le prix de la Révélation

Ida Mialisoa, journaliste de L'Express de Madagascar a remporté le prix de la Révélation décerné par Ilontsera et Johns Hopkins dans le cadre du projet Women's Integrated Sexual Health (Wish 2).

Elle remporte le prix de la Révélation grâce à ses articles sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, mais aussi en tant que jeune journaliste. Elle a reçu le prix à la Bibliothèque nationale Anosy, le 29 janvier.

Cette journaliste a réalisé des reportages approfondis sur des sujets tels que le vaccin anti-HPV et le cancer du col de l'utérus, entre autres. Ida Mialisoa, ainsi que d'autres journalistes, a participé à la formation sur la Santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), organisée en partenariat avec l'ONG Ilontsera.

Durant trois mois, de novembre à janvier, les participants ont produit dix contenus chacun, couvrant des thématiques essentielles de santé publique,. Trois critères ont permis d'évaluer leur travail : l'assiduité, la meilleure production et la révélation.

Par ailleurs, Patricia Ramavonirina, journaliste de La Vérité, et Vonona Rakotondratsimba, de la Radio Oasis, ont également été récompensés pour leurs articles.