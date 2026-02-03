Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a souligné les retombées positives des réformes d'envergure engagées par le pays dans l'éducation préscolaire et le développement urbain.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le programme de réformes nationales à long terme de l'Éthiopie commence à produire des résultats tangibles, en particulier dans l'expansion de l'éducation préscolaire, le développement urbain planifié et les investissements dans les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle.

S'exprimant devant les membres de la Chambre des représentants du peuple lors de la dixième session ordinaire de la cinquième année législative, le chef du gouvernement a indiqué que l'Exécutif accorde une importance croissante à la formation de citoyens préparés aux défis de l'avenir, en misant sur des investissements précoces dans l'éducation et la technologie.

L'éducation préscolaire figure parmi les priorités majeures du gouvernement, a-t-il souligné, insistant sur le rôle déterminant de l'investissement dès le plus jeune âge pour bâtir une génération compétente, compétitive et apte à s'imposer dans un contexte mondial en mutation.

Selon le Premier ministre, plus de 34 000 jardins d'enfants ont été construits à l'échelle nationale au cours des cinq à six dernières années, offrant à plus de quatre millions d'enfants un accès aux programmes d'éducation préscolaire.

Il a qualifié ces enfants de « socle de l'avenir de l'Éthiopie », estimant qu'une préparation précoce leur permettra de rivaliser efficacement dans une économie mondiale de plus en plus fondée sur le savoir.

Abordant les perspectives à long terme, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'Éthiopie se prépare à l'urbanisation rapide attendue sur le continent africain à l'horizon 2050, en privilégiant un développement urbain planifié, inclusif et durable.

Soulignant que l'urbanisation est inévitable, il a insisté sur la nécessité de concevoir et de gérer les villes selon des plans cohérents, de la construction à l'occupation.

Le Premier ministre a également mis en avant les progrès enregistrés à Addis-Abeba et dans plusieurs villes régionales, où des projets d'aménagement de corridors et de rénovation urbaine sont en cours d'exécution.

Reconnaissant que ces initiatives ont commencé à une échelle modeste, il a indiqué que la dynamique de transformation s'étend désormais à de nombreux centres urbains du pays.

Il a enfin mis en garde contre une concentration excessive du développement dans une seule agglomération, rappelant qu'une croissance urbaine durable repose sur des infrastructures adéquates, une planification rigoureuse et un développement équilibré des villes.