Sénégal: Des chocs de haute voltige pour la huitième levée

La huitième journée de l'University Football League (UFL) a tenu toutes ses promesses ce week-end du 31 janvier et 1er février 2026. Sur la pelouse de Dakar Sacré-Coeur, les enjeux étaient de taille et les filets ont tremblé à plusieurs reprises, dessinant peu à peu le tableau des phases finales.

Portée par All Actions Sport (filiale de Kalimo Consulting Group), cette deuxième édition de l'UFL confirme son statut de rendez-vous incontournable pour les communautés estudiantines. Dans un esprit de communion fraternelle, les 24 équipes engagées continuent de se livrer une bataille sans merci sur la pelouse de Dakar Sacré Coeur pour le sacre final.

Groupe B : L'ESMT en taille patron

Le choc au sommet de ce samedi opposait l'UCAO aux « Bleu et Blanc » de l'ESMT. Sous un soleil de plomb, les deux formations ont livré une partie âprement disputée. Plus tranchants devant le but, les étudiants de l'ESMT l'ont emporté sur le score de 4-2.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'homme fort de la rencontre, Youssou Sarr, s'est illustré avec un doublé salvateur, bien épaulé par des réalisations de Babacar Sy et Mbaye Wilane. Côté UCAO, malgré la défaite, Assane Gueye a sauvé l'honneur en inscrivant les deux buts de son équipe. Si l'UCAO est d'ores et déjà assurée de sa place en huitièmes de finale, l'ESMT réalise la bonne opération comptable en revenant à hauteur de son adversaire du jour avec 6 points au compteur.

Groupe C : L'ASASSC survole les débats

Le dimanche, l'affiche entre l'ASASSC et la formation de DAUST a tenu les spectateurs en haleine. Dans ce duel de haut de tableau, ce sont les « Verts » de l'ASASSC qui ont dicté leur loi. Grâce à des buts de Badara Samb et Remi Seck, ils se sont imposés de justesse (2-1).

La réduction du score de Seydina Ndiaye pour DAUST n'aura pas suffi à inverser la tendance. Avec cette victoire, l'ASASSC consolide sa place de leader du groupe C avec un sans-faute (9 points) et valide officiellement son ticket pour les huitièmes de finale. DAUST reste toutefois en embuscade à la deuxième place avec 4 points.

Groupe E : DUNIS AFRICA au bout du suspense

La journée s'est clôturée par une véritable bataille pour la survie dans la poule E entre l'EHES et DUNIS AFRICA. Dans un match à rebondissements, c'est finalement DUNIS qui a arraché la victoire sur le score de 3-2.

Le trio, Jacques Mbengue, Mamadou Diatta et Massaer Sow a permis à DUNIS de prendre le dessus, malgré la pression constante de l'EHES qui a trouvé la faille par Freddy Malou et Ibrahima Badji. Une victoire cruciale qui relance totalement la course à la qualification dans ce groupe.

À savoir que cette compétition de l'UFL est un projet qui s'étend sur six mois. Elle vise à renforcer les liens entre les différentes institutions académiques du Sénégal dans une ambiance festive et sportive.