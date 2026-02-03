Sénégal: Secteur moderne hors administration publique - L'Ansd note une augmentation de 1,9% au troisième trimestre 2025

3 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le nombre d'employés dans le secteur moderne, hors administration publique, augmente de 1,9% au troisième trimestre 2025, comparativement à celui de 2024.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est consécutive au renforcement des effectifs dans les secteurs de l'industrie (+9,3%), du commerce (+0,6%) et des services (+0,3%). Toutefois, elle a été limitée par la baisse des effectifs dans le secteur de construction (-10,5%).

L'Ansd souligne que l'augmentation des effectifs dans le secteur de l'industrie est imputable au relèvement du nombre d'employés dans les activités extractives (+10,1%), de fabrication (+9,7%), de production et de distribution d'électricité et de gaz (+3,4%).

L'accroissement du nombre d'employés dans les services (+0,3%), explique-t-on, est principalement lié à celui des effectifs dans les sous-secteurs de l'enseignement (+11,9%), des activités immobilières (+4,9%), spécialisées, scientifiques et techniques (+2,7%), pour la santé humaine et l'action sociale (+2,6%).

Au troisième trimestre 2025, renseigne l'Ansd, la masse salariale dans le secteur moderne s'établit à 385,9 milliards de FCFA contre 377,9 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 2,1%. Cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de l'industrie (+10,6%). En revanche, il est noté une baisse des rémunérations dans les secteurs de la construction (-3,6%), du commerce (-3,4%) et des services (-1,2%).

La progression de la masse salariale dans le secteur de l'industrie est portée par celle des rémunérations dans les sous-secteurs des activités de fabrication (+12,6%), de production et de distribution d'électricité et de gaz (+8,3%) et extractives (+6,0%).

Quant à la baisse de la masse salariale dans les services, elle est en relation avec le repli des rémunérations dans les sous-secteurs des activités artistiques, sportives et récréatives (-9,7%), du transport et de l'entreposage (-7,4%) et des activités financières et d'assurance (-1,8%).

