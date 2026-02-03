Sénégal: Promotion de l'industrialisation - Le ministre Serigne Guèye Diop rappelle les ambitions du Sénégal

3 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le ministre du Commerce et de l'Industrie a présidé le 2 février, la réunion du comité de pilotage du processus d'élaboration du projet de loi de promotion de l'industrialisation.

A cette occasion, Serigne Guèye Diop a rappelé l'ambition des plus hautes autorités de faire du Sénégal un pays modèle en matière d'industrialisation en Afrique.

«Notre but est de faire du Sénégal un modèle d'industrialisation en Afrique, un modèle à suivre qui attire les instruments directs étrangers et qui va nous permettre tout de suite de créer un système gagnant-gagnant pour tous les partenaires aussi bien les ouvriers, les investisseurs, les clients, tout le monde" puisque gagner quelque chose dans cette perspective », a déclaré M. Diop à l'ouverture des travaux.

Il a souligné l'importance de ce projet de loi pour construire les acquis, créer un cadre et pousser notre développement vers un avenir où l'industrie joue un rôle central dans le développement économique.

«Nous devons construire un cadre législatif qui réponde aux besoins de notre économie dans le contexte actuel de la zone de libre-échange, où nous serons en compétition avec 54 pays », a indiqué le ministre du Commerce. Il a ajouté que cette étape doit vraiment être inclusive pour permettre un changement économique et permettre aux partenaires désireux d'investir au Sénégal de miser sur un cadre juridique attrayant, mais surtout un cadre législatif attractif. Il a invité à ne pas tomber dans le piège du court terme tout en appelant à favoriser tout ce qui est droit de douane. Selon Serigne Guèye Diop, le patriotisme et la transparence vont devenir le fer de lance de cette nouvelle politique.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

