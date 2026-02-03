Sénégal: Aéroport international Blaise Diagne de Diass - Le trafic passager en hausse de +0,46% en 2025

L'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) a dévoilé son bilan pour l'année 2025.

«En 2025, Aéroport International Blaise Diagne Aibd enregistre une progression maîtrisée du trafic passagers (+0,46 % vs 2024), dans un environnement marqué par l'optimisation des capacités, la rationalisation des fréquences et des ajustements opérés par les compagnies, notamment sur les réseaux régionaux », informe la plateforme dans une note d'information.

Ces résultats, ajoute la même source, traduisent une dynamique de transition, au cours de laquelle l'aéroport Blaise Diagne renforce progressivement son rôle dans les flux internationaux, s'inscrivant sur une trajectoire claire vers un positionnement de hub, encore appuyé par les hubs européens et nord-africains.

Selon l'Aibd, il y a eu 2,94 millions de passagers en 2025 → +0,46 % ; pax in (arrivées) : 1 385 819 → +1,52 % ; pax out (départs) : 1 415 513 → +1,35 % ; trafic direct (point-à-point) en hausse (+1,43 %) ; transit en recul (-15,9 %), dans le contexte du réajustement du réseau d'Air Sénégal. Pour ce qui est de l'Europe (+5,46 %) et Afrique du Nord (+2,2 %) : principaux moteurs de croissance ; Afrique de l'Ouest (-2,65 %) : un marché stratégique sous pression ;US Amérique du Nord (+5,55%) : potentiel long-courrier confirmé.

La note précise que 97,7 % du trafic est international, tandis que le domestique reste marginal (2,44 %), soulignant le défi de feeding du trafic international par le réseau intérieur.

Pour 2025, il y a eu moins de vols (- 9,73 % de mouvements), mais une meilleure optimisation des capacités et des taux de remplissage.

Quant au fret aérien, il est en baisse (36 millions de Kg soit - 9,43% vs 2024), impacté par le ralentissement économique et le report vers le maritime.

«Dans un contexte de transition, Las Dakar Aéroport , gestionnaire de la plateforme, pilote le renforcement de l'attractivité internationale de l'aéroport et pose progressivement les fondations d'un futur hub régional », lit-on dans le document. La même source souligne que si des défis demeurent sur le transit, le réseau régional et le cargo, la trajectoire est clairement engagée pour la croissance du trafic vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord.