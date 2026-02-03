Afrique: Thaïlande Champions CUP - Les Ankoay à l'épreuve à Bangkok

Champions d'Afrique en titre, les Ankoay, hommes et dames, s'apprêtent à relever un nouveau défi dans 37 jours exactement. Du 14 au 16 mars à Bangkok, Madagascar participera au tout premier événement international du basketball 3x3 de l'année, la « FIBA 3x3 Champions Cup » de Thaïlande, face aux meilleures nations mondiales.

Après avoir dominé l'Afrique ces dernières années, Madagascar s'invite désormais à la table des géants. Les Ankoay, doubles champions d'Afrique en titre, disputeront en mars la FIBA 3x3 Champions Cup, une nouvelle compétition lancée par la Fédération internationale de basketball (FIBA), qui réunit exclusivement l'élite mondiale de la discipline.

Le plateau s'annonce exceptionnel pour les deux équipes nationales malgaches. Outre la Thaïlande, pays hôte, Madagascar croisera la route des champions olympiques en titre, les Pays-Bas et l'Allemagne ; les champions d'Europe, l'Autriche et l'Espagne ; les champions d'Amérique, le Canada et les États-Unis ; les champions d'Asie, l'Australie ; ainsi que des poids lourds du classement mondial comme la France, la Serbie et la Chine.

Un véritable test grandeur nature pour des Ankoay désormais propulsés dans le cercle fermé de l'élite mondiale avant la Coupe du monde du mois de juin en Pologne.

Coupe du monde en ligne de mire

Si Madagascar ne figure pas parmi les favoris sur le papier, son invitation n'a rien d'un hasard. Les Ankoay masculins se sont imposés comme une référence en Afrique.

Champions d'Afrique en 2022, ils ont confirmé leur suprématie avec un double titre continental en 2024, puis un nouveau sacre en décembre 2025 lors de la FIBA 3x3 Africa Cup. Une régularité au plus haut niveau africain qui leur ouvre aujourd'hui les portes du très haut niveau mondial.

Chez les dames, la trajectoire est tout aussi impressionnante. Finalistes de l'Africa Cup en 2022, médaillées de bronze en 2023, les Ankoay féminines ont franchi un cap décisif en devenant championnes d'Afrique en 2024, avant de conserver leur titre en décembre 2025.

En l'espace de deux saisons, elles se sont durablement installées parmi les meilleures nations africaines et gagnent désormais le droit de se mesurer aux références mondiales du circuit. Cette Champions Cup représente un enjeu stratégique majeur. En plus des points de ranking, la nation victorieuse pourra offrir deux tickets pour un Masters du « FIBA 3x3 World Tour », ainsi qu'un billet pour le circuit féminin des « FIBA Women's Series ».

Pour Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, l'objectif est clair : « Ce ne sera pas facile face au niveau des pays participants, mais ce sera une occasion unique pour nos équipes d'affronter le gratin mondial et de mieux se préparer pour la Coupe du monde en Pologne, du 1er au 7 juin ».