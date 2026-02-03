Madagascar: Taekwondo/France - Deux podiums pour Jessica Randriamiandrisoa

3 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les podiums s'enchaînent pour Jessica Randriamiandrisoa. Déjà championne régionale des Pays de la Loire en kyorugi (-57 kg) mi-décembre, elle a décroché ce week-end l'or en poomsae en paire avec sa coéquipière Lenny et le bronze en individuel, au championnat régional Bretagne - Pays de la Loire.

Déjà surclassée, la fille du multiple champion de France et de Madagascar, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias « Ragonz », évolue depuis la précédente saison dans la catégorie des seniors de moins de 30 ans. Jess se focalise, après les sommets régionaux, sur les championnats de France qui auront lieu les 21 et 22 février, à Paris.

Elle est ainsi qualifiée à la fois dans les épreuves de kyorugi et de poomsae. «La préparation est cette fois plus compliquée, car elle prépare également en ce moment le bac, outre l'entraînement intensif. Nous avons trois semaines pour tout peaufiner et rectifier les failles», confie Ragonz, premier responsable du Randriam Taekwondo Basse Goulaine à Nantes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.