Madagascar: Taekwondo/France - Deux podiums pour Jessica Randriamiandrisoa

Les podiums s'enchaînent pour Jessica Randriamiandrisoa. Déjà championne régionale des Pays de la Loire en kyorugi (-57 kg) mi-décembre, elle a décroché ce week-end l'or en poomsae en paire avec sa coéquipière Lenny et le bronze en individuel, au championnat régional Bretagne - Pays de la Loire.

Déjà surclassée, la fille du multiple champion de France et de Madagascar, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias « Ragonz », évolue depuis la précédente saison dans la catégorie des seniors de moins de 30 ans. Jess se focalise, après les sommets régionaux, sur les championnats de France qui auront lieu les 21 et 22 février, à Paris.

Elle est ainsi qualifiée à la fois dans les épreuves de kyorugi et de poomsae. «La préparation est cette fois plus compliquée, car elle prépare également en ce moment le bac, outre l'entraînement intensif. Nous avons trois semaines pour tout peaufiner et rectifier les failles», confie Ragonz, premier responsable du Randriam Taekwondo Basse Goulaine à Nantes.