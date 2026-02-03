Madagascar: Pétanque/Compétitions internationales - La fédération recadre la règle de représentativité

Précisions. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) exige la rigueur sur la représentativité des porte-fanions du pays en compétitions internationales. «La fédération poursuit avec constance et rigueur ses lignes de conduite stratégiques dans le but de consolider et réaffirmer ses résultats sportifs d'exception obtenus lors de la saison sportive 2025», peut-on lire dans le communiqué.

L'équipe nationale est strictement réservée aux joueurs officiellement sélectionnés par la fédération. «La FSBM, avec ses collaborateurs à l'international, demande expressément aux organisateurs d'événements internationaux, instances dirigeantes et partenaires institutionnels, de porter une attention rigoureuse à cette règle de représentativité, laquelle ne peut être engagée sans l'accord préalable et formel de la fédération nationale», souligne la FSBM avec fermeté.

La fédération réaffirme son choix stratégique d'une préparation locale structurée, exigeante et garantissant l'équité sportive, l'engagement national et la performance collective. L'équipe actuelle de la FSBM invite impérativement tous les joueurs expatriés à manifester leur intérêt pour intégrer l'équipe nationale. Ces expatriés devraient présenter leurs dossiers sportifs et suivre au pays les regroupements.

La liste des joueurs sélectionnés pour représenter le pays aux événements internationaux majeurs cette année sera publiée prochainement par le comité directeur de la fédération et la commission technique nationale.