Mali: BRVM - 2025, l'année de la métamorphose financière.

2025 est l'année de la métamorphose financière de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), selon la Revue annuelle des marchés, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities basée à Dakar.

D'après la SGI, au 31 décembre 2025, les indicateurs confirment une dynamique haussière solide et durable. « La capitalisation du marché des actions a atteint un record historique de 13 330,7 Mds FCFA, plaçant la BRVM au 5eme rang boursier africain », a souligné Impaxis Securities.

Dans sa revue, la SGI note que la hausse de 25,26% du marché actions de la BRVM représente un rythme de croissance environ 4 fois supérieur à celui du produit intérieur brut (PIB) de la zone UEMOA. Elle souligne par ailleurs l'accélération de l'activité économique, les effets de rattrapage financier, la concentration sectorielle et la revalorisation anticipée des entreprises cotées.

Selon toujours Impaxis, « les indices des secteurs de l'Industrie et de l'Agriculture se sont distingués, affichant des performances respectives de 118,38% et 67,60%, toutes deux supérieures à 50%. »

Le TOP 5 des actions les plus échangées en valeur appartient aux secteurs des télécoms, de l'industrie, des finances et de la consommation de base. Dans sa revue annuelle, la SGI estime que « l'État du Sénégal s'est illustré sur le marché financier régional en lançant quatre appels publics à l'épargne successifs en 2025, ce qui a contribué à accroître significativement sa présence sur le marché secondaire. »

Sur un autre registre, Impaxis Securities souligne qu'en 2025, la performance des indices sectoriels met en évidence une forte dispersion des rendements au sein du marché. Cette SGI note que le secteur Industrie domine largement avec une progression exceptionnelle de +118,38%, pour une capitalisation de 930,8 milliards FCFA et un Price Earning Ratio (PER) moyen de 11,46, traduisant un puissant rattrapage boursier.

Les finances affichent une hausse solide de +44,19%, soutenue par une capitalisation élevée de 3 126,8 milliards FCFA et une valorisation contenue (PER 9,64). Le secteur de la distribution progresse de +47,17%, malgré un PER élevé de 49,09, signalant des anticipations de croissance exigeantes. L'agriculture enregistre une performance notable de +67,60%, portée par des fondamentaux favorables, pour une capitalisation de 359,5 milliards FCFA. Le transport progresse, quant à lui, plus modestement (+12,0%), avec une valorisation attractive (PER 3,91). Les autres secteurs affichent une hausse limitée de +5,20%.

À l'inverse, Impaxis signale que le Secteur Public recule, en grande partie impacté par la performance contrastée de ORANGE Côte d'Ivoire de -6,48%, malgré une capitalisation significative de 2 863,6 milliards FCFA.

Sur l'année 2025, la capitalisation boursière des actions à la BRVM a enregistré une hausse de +25,26%, passant de 9 923,5 milliards FCFA en début d'année à 13 330,7 milliards FCFA au 31 décembre 2025.

« Cette progression reflète une hausse de nombreux titres soit 41 contre 4 baisses et 2 titres qui sont restés flat ce qui a fortement tiré la capitalisation vers le haut », analyse Impaxis. Elle estime par ailleurs que l'introduction en Bourse de la Banque Internationale pour l'Industrie et le commerce du Bénin (BICB) en février est venu renforcer la capitalisation globale du marché et parallèlement le retrait de l'action MOVIS Côte d'Ivoire (SVOC).

Selon toujours la SGI, le marché affiche en moyenne une valorisation modérée, avec un PER de 11,90, combinée à des rendements attractifs (7,57%) et une rentabilité moyenne de 9,64%, traduisant un bon équilibre entre risque et performance. Il repose sur une base relativement large de 47 sociétés cotées, renforçant la profondeur du marché. L'activité reste soutenue, avec un volume moyen annuel par séance de 1,04 million de titres pour une valeur échangée d'environ 1,39 milliard de FCFA.

Selon Impaxis Securities, les 10 meilleurs rendements de dividendes 2025 sont par ordre d'importance Filtisac (49,92%), BOA Burkina Faso (9,93%), Sicable (9,89%), SITAB (9,74%), BOA Bénin (9,56%), Total Côte d'Ivoire (8,75%), BOA Sénégal (8,33%), BOA Mali (8,19%), Total Sénégal (8,12%) et BOA Côte d'Ivoire (7,66%).