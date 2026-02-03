Congo-Kinshasa: Kinshasa accueille la IVe édition du Conseil national des infirmiers

3 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les infirmières et infirmiers du Congo appellent à une amélioration de leurs conditions socio-professionnelles.

Réunis au sein de l'UNIC (Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo), ils ont pris cette résolution à l'ouverture de la quatrième édition de leur Conseil national, qui se tient du 2 au 4 février à Kinshasa.

Dans son allocution, le secrétaire général de l'UNIC a invité les participants à oeuvrer pour doter l'organisation de textes modernes, clairs et mobilisateurs.

« Je dois dénoncer avec force les pratiques abusives de certaines banques payeuses. Ces institutions bancaires, censées être au service des agents de l'État et des infirmiers en particulier, se sont transformées en véritables pièges humiliants. Au lieu de faciliter le paiement des salaires, elles imposent des conditions qui découragent nos collègues, surtout en provinces », a-t-il déploré.

Pour Joseph Kibangula, ces pratiques ne sont pas de simples désagréments : elles constituent une atteinte directe au respect dû aux travailleurs. Elles fragilisent la profession et sapent la confiance placée dans les institutions bancaires.

Il a exhorté ses confrères et consoeurs à adopter une position unie pour mettre fin à ces dérives.

L'UNIC et les syndicats du secteur de la santé réaffirment qu'ils refusent l'humiliation et la tracasserie, rappelant que le salaire est un droit sacré.

