Congo-Kinshasa: Kinshasa - HJ Hospitals ouvre un centre de diagnostic à Masina

HJ Hospitals a inauguré, lundi 2 février, son centre moderne de diagnostic des maladies.

A travers cette initiative, cet établissement hospitalier entend accompagner le Gouvernement, sauver des vies humaines et surtout faciliter l'accès des patients à des soins de santé de qualité.

Ce nouveau centre de diagnostic ouvre avec des consultations assurées par des médecins généralistes ainsi que des spécialistes, un service de radiologie de base comprenant radiographie et échographie, une salle de prélèvements pour les analyses de laboratoire, ainsi qu'une pharmacie.

Dans son discours prononcé au nom de l'hôpital, le Dr Shilaj a indiqué que, dans une deuxième phase, ce centre sera doté d'un scanner, d'un laboratoire pour les examens urgents et de services d'hospitalisation de base pour les patients nécessitant de tels soins.

Il a fait savoir que le souci de HJ Hospitals est de rendre accessibles les soins de santé de base à un coût abordable pour la population.

« Nous avons entrepris cette tâche ambitieuse l'année dernière, sous la direction compétente de notre Directeur général, Amit Chauhan. Après avoir établi avec succès des centres délocalisés à Lubumbashi, Lukula, Matadi, ainsi que des cliniques à la Gombe, à N'Sele et au triangle By-Pass à Lemba, nous poursuivons notre mission avec la bénédiction de Dieu et du peuple de ce pays », a souligné le Dr Shilaj.

Pour sa part, le médecin-directeur de HJ Hospitals a affirmé que la qualité des soins n'est plus une question de quartier, de revenus ou de moyens financiers.

Le Dr Joseph Bangemba a précisé que l'objectif est de changer l'histoire de la santé en RDC, en offrant des soins de qualité à des prix bas afin de sauver des vies.