Gabon: Situation au sein du groupe Eramet - Enjeux stratégiques pour le Gabon et options d'action de l'État

Le groupe Eramet a procédé, lors d'un conseil d'administration extraordinaire tenu ce dimanche, à l'éviction de Monsieur Paolo, ressortissant italo-brésilien, précédemment Directeur général de la branche manganèse puis Directeur général du groupe.

Cette décision est intervenue dans un contexte marqué par l'adhésion affichée de l'intéressé à la vision du Président de la République gabonaise, visant la transformation locale du minerai de manganèse, et par le démarrage effectif de travaux internes destinés à aligner la stratégie du groupe sur cette orientation.

Madame Bori, qui reprend aujourd'hui les fonctions de direction, ne s'est jamais prononcée de manière constante et engagée en faveur de la transformation locale, malgré une adhésion formelle aux décisions du Chef de l'État.

II. Analyse stratégique

1. Rupture avec la vision présidentielle

L'éviction de Monsieur Paolo constitue un signal de désalignement stratégique entre Eramet et la volonté clairement exprimée par les autorités gabonaises en matière de souveraineté industrielle et de transformation locale des ressources naturelles.

À ce jour : ni les conseils d'administration, ni les assemblées générales du groupe ne font explicitement mention d'un engagement structurant en faveur de la transformation locale du manganèse, alors même que ces instances constituent les lieux de décision stratégique du groupe.

2. Objectifs sous-jacents identifiés

Le maintien de Madame Bori à la tête du groupe semble répondre à trois objectifs principaux : le refus implicite de la vision industrielle portée par le Chef de l'État gabonais ; le maintien de Monsieur Léopold Bartolo au poste de Directeur général de la Comilog au Gabon, sans remise en cause de la gouvernance actuelle ; la priorisation des investissements du groupe sur le lithium en Argentine, avec, selon les orientations internes connues, une projection de désengagement progressif du Gabon à l'horizon de trois ans.

3. Conséquences pour l'État gabonais

Perte de levier stratégique sur la chaîne de valeur du manganèse ; Ralentissement, voire abandon, du projet de transformation locale ; Fragilisation de la position du Gabon dans le partenariat avec Eramet ; Risque de voir se consolider une stratégie d'extraction sans valeur ajoutée locale.

III. Enjeux pour l'État

· Préserver la souveraineté économique et industrielle du Gabon ; Garantir la mise en oeuvre effective de la vision présidentielle sur la transformation des matières premières ; Réaffirmer la capacité d'influence de l'État gabonais au sein des groupes stratégiques opérant sur son territoire.

IV. Options et recommandations stratégiques

Option prioritaire recommandée : action politique et institutionnelle directe

Il est proposé :

1. D'engager, en urgence, une démarche formelle de la Présidence de la République à l'endroit de la famille Duval, actionnaire de référence du groupe Eramet, avant la tenue du prochain conseil d'administration prévu le 5.

2. Cette notification devra : exprimer la désapprobation formelle de l'État gabonais quant au changement intervenu à la tête du groupe Eramet ; exiger soit : le rétablissement de Monsieur Paolo, soit la mise à l'écart de Madame Bori, accompagnée d'une affirmation explicite et documentée de l'adhésion du groupe à la vision du Chef de l'État sur la transformation locale du manganèse.

3. Cette démarche devra être portée exclusivement par le Président de la République, à travers le Secrétaire général de la Présidence, en sa qualité de référent de l'État gabonais, sans transiter par les administrateurs.

V. Conclusion

La situation actuelle au sein d'Eramet ne relève pas d'un simple ajustement managérial, mais constitue un enjeu stratégique majeur pour le Gabon. Une réaction rapide, claire et ferme de la Présidence est indispensable pour éviter un retour durable à un modèle extractif contraire aux orientations du Chef de l'État.

He Rodrigue BOKOKO, Vice Président du groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale