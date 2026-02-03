Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 16,5 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face à ses besoins budgétaires, la Guinée Bissau a levé le lundi 2 février 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 16,5 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Pour ce faire, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 37,655 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 251,04%.

Le montant des soumissions retenu est de 16,5 milliards FCFA et celui rejeté 21,155 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 43,82%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,43% pour les bons et 9,77% pour les obligations.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 1er février 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 février 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.