Ethiopie: L'aboutissement du GERD démontre l'aptitude du pays à concrétiser des infrastructures de rang mondial, affirme le Premier ministre

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'achèvement réussi du Grand Barrage de la Renaissance atteste de la capacité institutionnelle de l'Éthiopie à concevoir et réaliser, de manière autonome, des infrastructures de classe mondiale.

Il a souligné que le GERD a été entièrement construit sans recours à une aide ou à des financements extérieurs, précisant qu'il constitue une réussite nationale collective née de l'unité, des contributions financières et de la résilience du peuple éthiopien.

« Aucun birr d'aide ou de prêt n'a été mobilisé pour la construction du Grand barrage.

Ce projet est le fruit exclusif du travail acharné, de l'engagement et des sacrifices de notre population », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que l'ouvrage est désormais pleinement achevé et appartient à l'État éthiopien ainsi qu'à ses citoyens.

En réponse aux questions des membres de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a également affirmé que l'élan de développement du pays dépasse largement le cadre du Grand barrage.

« Les travaux du barrage de Koysha, troisième plus grand d'Afrique, progressent, parallèlement à la construction de centrales éoliennes, du plus grand aéroport du continent, d'une usine d'engrais ainsi que d'une raffinerie de gaz, dont la première phase est achevée et la seconde en cours », a-t-il indiqué.

Selon Abiy Ahmed, l'Éthiopie s'impose comme une référence en Afrique en matière de mise en œuvre de projets structurants, illustrant l'approche gouvernementale dans la gestion des mégaprojets, depuis la planification jusqu'à leur livraison.

Il a enfin noté que la culture du travail continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, s'enracine progressivement dans plusieurs régions du pays, portée par les projets en cours et le développement des corridors économiques.