Ethiopie: Les réformes engagées du pays dynamisent la croissance, l'innovation technologique et la stabilité financière - Premier ministre Abiy Ahmed

3 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la réforme économique globale mise en oeuvre par l'Éthiopie produit des résultats concrets dans l'ensemble des secteurs stratégiques, permettant au pays d'atteindre un taux de croissance économique estimé à 10,2 % pour l'exercice budgétaire en cours.

S'exprimant devant la Chambre des représentants du peuple, le chef du gouvernement a souligné que l'économie nationale affiche une dynamique de croissance réelle et soutenable, portée par des réformes profondes visant à renforcer la stabilité macroéconomique, à améliorer la qualité de la croissance et à réduire la pression liée à l'endettement public.

Selon le Premier ministre, le programme de réformes a généré des avancées significatives dans tous les domaines du développement national, positionnant l'Éthiopie parmi les rares pays enregistrant une forte croissance économique sans dépendre de ressources pétrolières.

À l'issue de l'évaluation des performances économiques des six premiers mois de l'exercice fiscal en cours, les projections ont été révisées à la hausse, tablant désormais sur une croissance de 10,2 % d'ici la fin de l'année, en cohérence avec les estimations du Fonds monétaire international.

Le Premier ministre Abiy a attribué ces résultats notamment aux investissements soutenus dans la technologie -- en particulier l'intelligence artificielle -- ainsi qu'à l'expansion de l'éducation préscolaire, qu'il a qualifiées de réussites majeures, soulignant que le développement durable repose avant tout sur le renforcement des compétences et du capital humain.

Il a également mis en avant les grands projets d'infrastructures en cours, tels que le développement des corridors économiques et les initiatives visant à renforcer la résilience climatique, présentés comme des piliers essentiels de la transformation économique du pays.

Initialement lancées à une échelle modeste, ces initiatives se sont progressivement étendues à l'ensemble du territoire national, contribuant à la modernisation des paysages urbains et à la diversification de l'économie.

Par ailleurs, l'Initiative pour un héritage vert de l'Éthiopie a acquis une reconnaissance internationale, s'imposant comme un modèle de gestion environnementale sur le continent africain et au-delà.

Concernant les perspectives budgétaires, le Premier ministre a indiqué que l'objectif de croissance a été relevé de 9,2 % à 10,2 %, à la suite d'un réexamen aligné sur les projections du FMI, estimées à 9,3 %, reflétant la confiance accrue dans la trajectoire des réformes économiques.

Le secteur financier, a-t-il ajouté, a lui aussi connu une transformation notable grâce à des réformes progressives et globales, renforçant la stabilité du système et consolidant les acquis économiques.

Se projetant vers l'avenir, le Premier ministre Abiy Ahmed a enfin souligné que cinq des dix économies à la croissance la plus rapide au monde en 2025 devraient être africaines, illustrant, selon lui, le potentiel considérable de croissance économique du continent dans les années à venir.

