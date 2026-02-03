Afrique: Africulturban - 20 ans, une ambition renouvelée et une ouverture sur le monde

Dakar — Le lancement officiel des activités commémorant les 20 ans de l'association sénégalaise de soutien aux initiatives artistiques Africulturban marque le début d'un "nouveau chapitre, plus ambitieux et ouvert sur l'Afrique et le monde", estime le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr.

"Ce que nous lançons aujourd'hui, ce n'est pas la fin du cycle. C'est le début d'un nouveau chapitre, plus ambitieux, plus structuré, plus ouvert sur l'Afrique et le monde", a-t-il déclaré en présidant le lancement officiel des activités commémorant les 20 ans de cette association, lundi, au Musée des civilisations noires (MCN), à Dakar.

En vingt ans, "ce sont des milliers de jeunes formés, des artistes révélés, des femmes mises en lumière, des quartiers transformés par la culture et l'espoir", a-t-il dit, estimant que cette commémoration vise à célébrer "20 ans d'impact, 20 ans d'engagement, 20 ans de transition".

Pour Bacary Sarr, le parcours de l'association Africulturban montre combien un artiste peut être à la fois "organisateur, créateur, éducateur et bâtisseur de communauté".

Le directeur général du Musée des civilisations noires, Mouhamed Abdallah Ly, a lui souligné que cette commémoration vise également "à rappeler que les cultures urbaines ne sont pas une importation" et "constituent la réinvention du souffle, dans l'asphalte".

"Cet anniversaire n'est pas pour le festif ou l'événementiel [...]", elle créé plutôt une "solide passerelle entre l'héritage intarissable et les expressions actuelles de la jeunesse africaine", a-t-il indiqué.

Le rappeur sénégalais Babacar Niang dit Matador, initiateur de l'association Africulturban, a insisté sur les années d'engagement ayant ponctué la trajectoire de cette structure qui aide les jeunes à se professionnaliser à travers les cultures urbaines.

"20 ans au service de la culture urbaine, ce n'est pas 20 jours. C'est 20 ans d'engagement, vingt ans de sueur, de larmes et de sang. Parce qu'on a perdu des soldats et j'ai tenu, pour leur mémoire, à faire ce moment de silence au début", a dit Matador.

La célébration a été marquée par plusieurs prestations, notamment des sketchs, des spectacles de break dancing et tant d'autres expressions artistiques.

Plusieurs artistes rappeurs, "break danseurs" et des personnalités du monde de la culture, ont participé à la cérémonie de lancement.

Le leader de l'association Africulturban a rappelé que des jeunes ont su profiter de la culture urbaine, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, des gens "respectés" au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde.

Il pense que ces 20 ans ont été non seulement des années de "succès", mais aussi de "préparation, pour aller où ils veulent aller".

Les organisateurs ont signalé que les vingt ans d'Africulturban seront célébrées sur une durée de neuf mois, à travers le Sénégal, annonçant des activités majeures, notamment à Pikine, fief de l'organisation, et des réunions dans 15 pays, autour du mouvement hip-hop et de la culture urbaine du Sénégal.

Créée en 2006 à la suite des inondations dans la banlieue de Dakar pour donner un coup de main aux populations dans le besoin à travers un concert de collecte de fonds, Africulturban dont le siège est logé au complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine, a permis la réinsertion de nombreux ex prisonniers et d'autres jeunes de la banlieue dakaroise.