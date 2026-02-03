Sénégal: Transferts - Fin de prêt, Mamadou Sarr retourne à Chelsea

Dakar — Chelsea a annoncé, lundi, sur ses comptes officiels, le retour de prêt du défenseur sénégalais Mamadou Sarr.

Talentueux défenseur central prêté par Chelsea au RC Strasbourg, Mamadou Sarr (20 ans) a été appelé pour la première fois en équipe nationale du Sénégal, marchant ainsi sur les traces de son père, l'ancien international Pape Sarr (1999-2003). Formé en France, le jeune défenseur a évolué au sein des équipes de jeunes tricolores, participant notamment à l'Euro U17 en 2022. Il a toutefois choisi de représenter le Sénégal, pays de son père.

Il est convoqué une première fois le 6 novembre 2025 pour la double confrontation face au Brésil (défaite 0-2 à Londres, le 15 novembre) et au Kenya (victoire 8-0 à Antalya, en Turquie, le 18 novembre), rencontre lors de laquelle il est titularisé pour son premier match international. Sélectionné pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), Mamadou Sarr dispute ses premières minutes de la compétition lors de la 3e journée contre le Bénin (victoire 3-0), à la suite de l'expulsion de Kalidou Koulibaly.

Il entre ensuite en jeu à la 23e minute de la demi-finale contre l'Égypte, pour remplacer Koulibaly, blessé et suspendu pour la finale. Sa bonne entrée lors de ce match capital laisse entrevoir un passage de témoin réussi entre un taulier -- capitaine de l'équipe -- et une pépite de 20 ans appelée à devenir, à plus ou moins long terme, le patron de la défense sénégalaise. Le jeune défenseur est ainsi aligné en finale contre le Maroc.

Capitaine du RC Strasbourg en Ligue 1 française, Mamadou Sarr a rassuré par sa maturité, son calme dans le jeu, la qualité de ses interventions et de ses relances, soit l'ensemble des attributs attendus d'un défenseur moderne. Il débute sa carrière à l'Étoile Sportive de Saint-Laurent-Blangy, avant de rejoindre Lens, puis le centre de formation de l'Olympique lyonnais.

Lors de la saison 2021-2022, à seulement 16 ans, il s'impose comme un titulaire indiscutable avec les U19 de Lyon, jouant un rôle clé en Coupe Gambardella. Il marque lors des quarts de finale contre Strasbourg, puis en demi-finale face à Troyes. Mais c'est surtout par son abattage défensif et son leadership qu'il se distingue. Après un prêt au RWDM Brussels en janvier 2024, Sarr -- capable d'évoluer également au poste de milieu défensif -- signe, en août de la même année, un contrat courant jusqu'en 2029 avec le RC Strasbourg.

Séduits par les qualités du jeune défenseur sénégalais, les Blues de Chelsea, l'un des cadors de la Premier League, considérée comme le championnat le plus médiatisé au monde, n'hésitent pas à passer à l'action pour l'enrôler, avant de le prêter dans la foulée au RC Strasbourg. Prêté afin de parfaire son expérience, Mamadou Sarr fait désormais son retour à Chelsea, les crampons pleins de promesses et de performances précoces, prêt à franchir un nouveau palier sous les couleurs des Blues.