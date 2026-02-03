Sénégal: Mané marque pour Al Nassr, Diarra ouvre son compteur avec Sunderland

2 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les internationaux sénégalais Sadio Mané et Habib Diarra se sont illustrés ce lundi en marquant avec leurs clubs respectifs, Al Nassr et Sunderland.

Élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025, Sadio Mané a permis à son équipe de s'imposer en inscrivant l'unique but lors de la 19e journée contre Al Riyadh. Il s'agit de son quatrième but en championnat depuis le début de la saison. Grâce à ce succès, Al Nassr reste dauphin du classement avec 46 points, à une longueur du leader Al Hilal, emmené par le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly.

Titulaire, Koulibaly a disputé la rencontre face à Al Ahli SC (3e, 44 points), dont Édouard Mendy gardait les buts. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul et vierge (0-0). Le gardien sénégalais a ainsi enregistré son troisième clean sheet consécutif depuis son retour de la CAN.

En Angleterre, Habib Diarra a inscrit son premier but de la saison avec Sunderland, lors de la 24e journée en retard de la Premier League contre Burnley, au Stadium of Light. Son équipe s'est imposée 3-0. Arrivé chez les Black Cats en juillet 2025, Diarra avait connu une longue période d'absence. Il est revenu quelques jours avant la CAN, compétition qu'il a disputée et remportée avec le Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.