Togo: Comprendre la maladie pour mieux la prévenir

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Il survient lorsque l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline ou ne l'utilise pas correctement.

Longtemps silencieux, il évolue souvent sans symptômes visibles avant l'apparition de complications graves. Au Togo, la maladie touche environ 4,9 % de la population adulte, principalement les personnes de plus de 40 ans, mais aussi des sujets plus jeunes. Les diabètes de types 1 et 2 représentent près de 90 % des cas, constituant un véritable défi de santé publique.

Selon Dr Koffi Klouvi, médecin diabétologue au CHU Sylvanus Olympio, la prise en charge repose sur trois piliers essentiels : les médicaments, une alimentation adaptée et un mode de vie sain. Le traitement dépend du type de diabète, du profil du patient et de la présence ou non de complications. Les spécialistes insistent surtout sur la prévention et le dépistage précoce, seuls moyens efficaces pour limiter les formes graves de la maladie. Face à la progression du diabète, les autorités sanitaires renforcent les campagnes de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge afin de freiner son impact sur la population.