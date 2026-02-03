Afrique: Edition 2026 du prix Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani - Une exposition de livres au siège de l'ARED

Une exposition de livres s'est tenue hier, mardi 2 février 2026, au siège de l'Association pour la Recherche et l'Éducation pour le Développement (ARED), à Dakar. Cette rencontre s'inscrit dans la perspective de l'édition 2026 du Prix Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani pour la traduction et la compréhension internationale, une prestigieuse distinction internationale organisée par la fondation qatarie du même nom.

L'édition 2026 du prix verra la participation de cinq langues retenues pour la compétition, à savoir l'anglais, le chinois, l'italien, l'azéri et le pulaar, désormais reconnu comme langue de portée internationale. Dans ce cadre, une délégation du Conseil d'administration du Prix Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a pris part à la cérémonie.

Les ouvrages présentés témoignent d'une production jugée «très riche» par les organisateurs. Ils couvrent des traductions du pulaar vers l'arabe et inversement, mais aussi des travaux scientifiques et techniques. Toutefois, l'accent a été mis sur les traductions de l'anglais vers le pulaar et du pulaar vers l'anglais, un axe particulièrement stratégique pour la compétition internationale à venir. La délibération finale est prévue vers la fin du mois de mars.

Prenant la parole, le directeur général de l'ARED, Mamadou Amadou Ly, a expliqué l'objet de cette rencontre. Selon lui, l'exposition visait à rassembler chercheurs, écrivains et éditeurs travaillant en langue pulaar, notamment ceux engagés dans la traduction entre le pulaar et d'autres langues, en particulier l'arabe et l'anglais.

«Le pulaar a été retenu cette année comme langue internationale et doit concourir au même titre que des langues comme l'anglais. Il était important de montrer, en amont de la compétition, la richesse de notre production», a-t-il souligné.

Fondée en 1991, l'ARED est une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'éducation. Elle oeuvre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers l'utilisation des langues nationales, en s'appuyant sur la formation, l'édition, la recherche-action et les innovations pédagogiques. Cette exposition s'inscrit ainsi dans la continuité de sa mission de valorisation des langues africaines comme outils de savoir et de développement.