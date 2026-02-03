Sénégal: Chronique de l'improviste - La fabrique des identités incertaines

opinion

L'état civil constitue l'un des fondements les plus essentiels de l'ordre public. La naissance, le mariage et la mort y forment un triptyque intangible, consigné avec solennité dans des registres investis d'une autorité incontestable. Le sceau public n' y est ni un accessoire ni une formalité, mais la preuve visible de la rigueur républicaine. C'est la raison pour laquelle, on doit entrer dans ces bureaux comme dans une sacristie administrative, avec cette confiance mêlée de retenue que procure un papier dûment tamponné. C'est ainsi que l'État doit fonctionner.

Le sujet n'a pourtant rien de divertissant, même s'il arrache parfois un rire nerveux. Car aucun pays ne peut durablement tenir debout lorsque ses citoyens deviennent administrativement interchangeables et lorsque la vérité de l'âge, du nom, de la filiation, du statut matrimonial ou de la nationalité se négocie à l'ombre des guichets. L'état civil n'est pas un décor institutionnel. Il est l'ossature même de la République. Et lorsque cette ossature se fissure, les plus grands discours sur la souveraineté finissent par sonner creux.

La fraude à l'état civil a ceci de singulier qu'elle ne se contente pas de détourner des ressources matérielles. Elle détourne l'être. Elle fabrique des doubles, des identités parallèles, des existences administratives qui se superposent ou s'annulent. Elle transforme la République en feuilleton permanent, où un numéro de registre peut servir à plusieurs destins et où un citoyen découvre un matin que son identité a voyagé, travaillé ou obtenu des droits ailleurs pendant qu'il patientait à la porte d'une usine.

Cette situation n'a rien d'une vue de l'esprit. Des cas concrets, abondamment relayés par la presse, montrent comment une même référence d'état civil peut être attribuée à plusieurs personnes, parfois nées hors du pays, plongeant les véritables titulaires dans un labyrinthe administratif sans issue claire. La modernité a ceci de cruel que l'usurpation n'a pas besoin de violence. Elle a seulement besoin d'un formulaire.

Le mécanisme est presque toujours identique. Il repose sur cet intervalle fragile entre la réalité biologique d'une naissance et sa reconnaissance juridique effective. C'est dans cette zone grise que prospèrent les déclarations tardives, les registres mal tenus, les archives vulnérables et les corrections hâtives. C'est aussi là que le jugement supplétif, pourtant conçu comme un outil de justice sociale, devient parfois une voie royale pour la falsification lorsque les contrôles s'émoussent et que les habitudes remplacent la rigueur.

La fraude cesse alors d'être marginale. Elle s'organise. Elle se structure. Elle adopte des méthodes, des circuits et parfois même des tarifs officieux. Plusieurs affaires récentes ont mis au jour des réseaux capables de produire ou de faciliter l'obtention de documents d'état civil moyennant finances. À Saint-Louis, à Rufisque, à Ziguinchor ou à Marsassoum, les enquêtes révèlent des pratiques suffisamment enracinées pour nécessiter des descentes administratives de haut niveau. Le simple fait que les autorités centrales soient contraintes de quitter leurs bureaux pour constater l'évidence dit tout de la profondeur du malaise.

Ces affaires ne relèvent pas de l'anecdote. Elles révèlent une réalité plus inquiétante. L'état civil, lorsqu'il devient fragile, se transforme en marché. Et lorsqu'il devient marché, il attire inévitablement des entrepreneurs du faux qui ne voient plus dans l'institution une fondation républicaine, mais un stock exploitable.

Dans ce paysage déjà préoccupant, une autre réalité, plus silencieuse, persiste. Une part considérable des familles vivant dans la précarité demeure exclue de l'état civil, non par fraude mais par abandon. Des enfants grandissent sans existence juridique, privés d'accès à l'école ou d'examens scolaires, aux soins et aux droits sociaux élémentaires. Face à cette absurdité, des acteurs engagés, ont choisi de faire ce que l'administration peine parfois à faire, aller vers les familles. Il a fallu organiser des audiences foraines, mobiliser des officiers d'état civil, déplacer des juges, recenser quartier par quartier des personnes que la République n'avait jamais vraiment rencontrées. Ou vice-versa.

Le processus, d'une rigueur implacable, exige dossiers complets, témoins disponibles, photocopies conformes et patience infinie. Les exigences sont légales, certes, mais elles prennent parfois des allures de parcours d'endurance pour des familles sans papiers, sans moyens et sans voix. Certaines situations, notamment celles des parents eux-mêmes inconnus de l'Etat civil, des parents décédés ou des enfants devenus trop âgés pour les procédures simplifiées, achèvent de transformer l'accès à l'identité en épreuve initiatique. Dans ce contexte, l'audience foraine devient moins un service public qu'une opération de sauvetage administratif.

Les causes de cette dérive sont connues et documentées. Les registres physiques, souvent anciens et parfois dégradés, constituent une matière première vulnérable. Les services d'état civil fonctionnent avec des effectifs précaires, soumis à la pression sociale et économique. Ces dernières années, certains services ont été tout simplement brulés. Lorsqu'un document conditionne l'accès à l'école, aux examens, au passeport ou à la mobilité internationale, l'urgence individuelle se transforme mécaniquement en pression permanente sur le guichet.

Dans ce contexte, le recours à l'intermédiaire devient tentant. Il promet d'éviter le labyrinthe administratif en échange d'un raccourci. Et ce raccourci, en apparence anodin, finit toujours par coûter cher à la collectivité. Ce qui était hier toléré par compassion ou par lassitude s'installe progressivement comme un système.

Face à cette situation, l'État a engagé la modernisation et la digitalisation de l'état civil. Des millions d'actes ont été numérisés et des projets visent à sécuriser l'enregistrement dès la naissance. Si ces efforts sont nécessaires. Ils ne sont pas suffisants. L'histoire administrative montre que la technologie ne supprime pas la fraude. Elle la déplace lorsque la gouvernance, le contrôle et la sanction ne suivent pas.

La question n'est donc pas celle du papier contre le numérique. Elle est celle de la maîtrise de la chaîne de production de l'identité. Qui crée l'acte, qui le valide, qui le modifie et qui en contrôle la cohérence sont des questions éminemment politiques. Sans traçabilité rigoureuse, la modernisation risque de n'être qu'un vernis posé sur des failles anciennes.

Les conséquences de cette fragilité dépassent largement le champ administratif. Elles touchent à la sécurité intérieure, à la crédibilité judiciaire, à la confiance diplomatique et à la fiabilité des statistiques publiques. Elles exposent aussi les citoyens honnêtes à une suspicion permanente, sommés de prouver sans cesse qu'ils sont bien eux-mêmes.

Il y a dans cette situation une ironie sombre. La fraude à l'état civil prospère souvent sous les habits mêmes de la légalité. Elle adore les signatures, les mentions marginales et les cachets officiels. Elle se nourrit de la liturgie bureaucratique et suppose, tôt ou tard, une complicité interne, active ou silencieuse. Plus l'administration est sous pression, plus elle devient vulnérable.

La réponse ne saurait se limiter à des slogans ou à des annonces de circonstance. Elle suppose une architecture solide, fondée sur une chaîne d'enregistrement inviolable, sur la sécurisation du facteur humain, sur des sanctions effectives et sur un encadrement strict des procédures de rattrapage. L'identité n'est pas un service accessoire. Elle est un bien commun.

Et c'est là que la plaisanterie s'arrête. Une République peut survivre à bien des désordres, mais elle survit mal à une crise du réel. Lorsque l'état civil fournit des informations inexactes, la Nation bégaie sur les noms, les dates et les filiations, et finit toujours par bafouiller sur la justice, sur la souveraineté et sur l'égalité.

La fraude à l'état civil commence souvent par un acte arrangé. Or, nul n'acquiert une identité par arrangement, encore moins par complaisance. L'acte d'état civil ne se marchande pas, il se constate. Il ne s'invente pas, il atteste. Et c'est précisément cette exigence, simple et non négociable, qui distingue un État normal d'une administration qui abdique.