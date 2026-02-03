Sénégal/Maroc: Libération des supporters sénégalais au Maroc - Tous les leviers sont déjà activés selon Khadim Bamba Fall

L'Etat du Sénégal a rassuré sur la situation des supporters arrêtés lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat au Maroc. Invité de l'émission « En Vérité » de Radio Sénégal, le coordonnateur national des bureaux d'accueil, d'orientation, de suivi des Sénégalais de l'extérieur et des migrants a annoncé que les démarches pour leur libération sont en bonne voie. Selon Khadim Bamba Fall, tous les leviers sont déjà activés pour l'élargissement de ses compatriotes restés en détention. Il a affiché son optimisme avec l'implication des différents services de l'Etat.

« L'Etat du Sénégal, par l'entremise de ses représentations diplomatiques et consulaires, sont en train de travailler d'arrache-pied pour la libération de ces Sénégalais sous l'instruction du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'intégration africaine. Donc aujourd'hui, je pense que sur le plan de l'assistance, l'Etat a commis déjà des avocats qui peuvent les assister durant quand même leurs auditions ou bien dès qu'ils comparaissent devant le tribunal. Mais l'essentiel, c'est qu'on est en train de travailler sur le plan diplomatique, sur le plan juridique pour avoir la libération de nos compatriotes très prochainement, inch'Allah », a-t-il affirmé.

M. Fall estime qu'aucune autre information n'est disponible sur les conditions de détention des supporters. « On attend juste les informations officielles parce qu'il faut savoir que la diplomatie ne se stagne pas sur des informations de rue. Mais pour l'instant, on est en train de suivre. S'il y a même des conditions de détention très compliquées, l'Etat est en train de travailler pour réaliser ça. Il faut savoir que jusqu'à présent, on attend juste les informations que nous donnent effectivement nos représentations diplomatiques pour qu'on puisse quand même se situer sur ces questions. »