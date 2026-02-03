Togo: Le pays et l'Hôpital Sheba unissent leurs expertises pour une mission médicale à Kpalimé

3 Février 2026
Togonews (Lomé)

Sous le haut patronage de Faure Gnassingbé, président du Conseil, le gouvernorat de la Région des Plateaux, en partenariat avec l'Hôpital Sheba de Tel-Aviv et la direction centrale du Service de santé des armées (DCSSA), organise une mission médicale foraine internationale au profit des populations de la région.

Cette initiative se déroule au CHP de Kpalimé, du 1er au 10 février.

Dans le cadre de cette mission, des consultations et interventions chirurgicales gratuites seront proposées pour la prise en charge de pathologies courantes mais souvent invalidantes, notamment : les hernies de la paroi, les lipomes, les kystes synoviaux.

Les patients sélectionnés bénéficieront d'un suivi médical encadré par des équipes mixtes, composées de praticiens togolais et de spécialistes israéliens.

L'Hôpital Sheba de Tel-Aviv : un partenaire médical de référence mondiale

L'Hôpital Sheba de Tel-Aviv, également connu sous le nom de Sheba Medical Center, est l'un des plus grands et des plus prestigieux centres hospitaliers du Moyen-Orient.

Classé régulièrement parmi les meilleurs hôpitaux au monde, il est reconnu pour son excellence clinique, sa recherche médicale de pointe et son engagement constant dans la coopération internationale.

Sheba se distingue par une expertise avancée en chirurgie générale et spécialisée, une forte culture de formation et de transfert de compétences, une longue expérience des missions humanitaires et des partenariats avec des systèmes de santé étrangers.

L'hôpital Sheba met à disposition du Togo des chirurgiens expérimentés, du savoir-faire technique et un appui organisationnel visant à renforcer les capacités locales et à améliorer durablement l'offre de soins.

Cette mission médicale foraine s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de renforcement de l'accès équitable aux soins de santé pour tous, en particulier pour les populations vulnérables et éloignées des plateaux techniques spécialisés.

Au-delà des interventions chirurgicales, l'initiative favorise le partage d'expériences, la montée en compétence des personnels de santé locaux et le rapprochement des services médicaux des citoyens.

