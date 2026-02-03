Afrique: Ligue des champions africaine de mini-football - Les qualifications en avril, la phase finale en août

Dakar — La Confédération africaine de mini-football (AMC) va organiser, les 25 et 26 avril, les matchs de qualification de la Ligue des champions africaine de la discipline dont la phase finale programmée en août prochain avec 64 équipes en lice, a-t-on appris de l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMS).

Selon un communiqué, l'AMC a organisé, dimanche, une réunion en visioconférence avec les fédérations africaines membres, dont le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée.

La réunion, présidée par Achraf Ben Salha, a permis de valider plusieurs décisions importantes pour le développement du mini-football sur le continent, rapporte le communiqué.

Au cours de cette session, le secrétariat général a présenté les axes stratégiques de la Confédération et salué la structuration de 46 fédérations nationales à travers l'Afrique, illustrant la croissance continue et la professionnalisation de la discipline, ajoute le communiqué.

Il signale que les préparatifs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Guinée 2027 ont connu une avancée significative, avec le soutien confirmé des autorités gouvernementales et la signature d'un contrat d'hébergement.

La rencontre a également permis d'évoquer l'assemblée générale et le Gala annuel de l'AMC, qui se tiendront à Conakry le 28 février 2026, selon la même source.

Elle relève que "la candidature du Cameroun pour la CAN féminine 2026 est, quant à elle, en cours d'analyse selon le cahier des charges officiel avant validation".

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique de 50 mètres de long sur 30 de large, en deux périodes de 25 minutes chacune.

Cette discipline est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.

Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, du 14 au 25 juillet 2025, à Derna, en Libye, remportée par le pays hôte.