Sénégal: Cambriolage à Mékhé - Des assaillants blessent un opérateur économique et emportent plus de 22 millions FCFA

Mékhé — Des individus munis d'armes à feu et de machettes se sont introduits, dans la nuit du dimanche au lundi, dans la demeure d'un opérateur économique résidant à Mékhé (ouest), lui soutirant plus de 22 millions de FCFA, après l'avoir blessé, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon cette source, "un groupe de cinq individus encagoulés, armés de machettes et d'armes à feu, s'est introduit dans la maison de la victime par une fenêtre de la cuisine, aux environs de 3 heures du matin".

Une fois dans la chambre, les assaillants ont réveillé le propriétaire de la maison, lui assénant un coup de machette à l'épaule, avant de lui réclamer de l'argent.

Face à son refus de coopérer, les malfaiteurs ont fouillé l'ensemble des pièces de la maison et "ont finalement découvert dans la salle de bain un coffre-fort contenant plus de 22 millions de francs CFA, qu'ils ont emportés lors de leur repli".

Alertés par les cris des enfants, des voisins ont accouru, poussant les assaillants à tirer des coups de sommation, avant de prendre la fuite à bord d'un pick-up, ajoute la même source.

D'après la victime, propriétaire de trois points multiservices à Mékhé, d'autres complices les attendaient à l'intérieur du véhicule qui les transportait.

Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité, afin d'identifier les auteurs de ce cambriolage.