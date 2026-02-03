Sénégal: Cambriolage à Mékhé - Des assaillants blessent un opérateur économique et emportent plus de 22 millions FCFA

3 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mékhé — Des individus munis d'armes à feu et de machettes se sont introduits, dans la nuit du dimanche au lundi, dans la demeure d'un opérateur économique résidant à Mékhé (ouest), lui soutirant plus de 22 millions de FCFA, après l'avoir blessé, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon cette source, "un groupe de cinq individus encagoulés, armés de machettes et d'armes à feu, s'est introduit dans la maison de la victime par une fenêtre de la cuisine, aux environs de 3 heures du matin".

Une fois dans la chambre, les assaillants ont réveillé le propriétaire de la maison, lui assénant un coup de machette à l'épaule, avant de lui réclamer de l'argent.

Face à son refus de coopérer, les malfaiteurs ont fouillé l'ensemble des pièces de la maison et "ont finalement découvert dans la salle de bain un coffre-fort contenant plus de 22 millions de francs CFA, qu'ils ont emportés lors de leur repli".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alertés par les cris des enfants, des voisins ont accouru, poussant les assaillants à tirer des coups de sommation, avant de prendre la fuite à bord d'un pick-up, ajoute la même source.

D'après la victime, propriétaire de trois points multiservices à Mékhé, d'autres complices les attendaient à l'intérieur du véhicule qui les transportait.

Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité, afin d'identifier les auteurs de ce cambriolage.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.