Sénégal: La réforme de la politique des bourses et d'autres sujets au menu

Dakar — La volonté de l'Etat de réformer sa politique des bourses de l'enseignement supérieur compte parmi les sujets les plus en exergue dans la livraison de mardi de la presse quotidienne.

"Coup de rabot sur les bourses", titre à ce sujet WalfQuotidien, selon lequel le ministère de l'Enseignement supérieur "est en train de revoir" l'attribution et le mode de paiement des bourses estudiantines. Le journal, citant le directeur des bourses, ajoute que les textes seront bientôt changés, "mais sans l'assentiment des étudiants".

Suffisant pour que ces derniers "menacent de déterrer la hache de guerre", en arguant, selon Vox Populi, "une remise en cause brutale de leurs acquis". Les étudiants dénoncent ainsi une "décision malvenue, illégale et brutale [entravant] l'équité sociale et la dignité de l'étudiant", ajoute la même publication.

L'As explique que les concertations entamées par le ministère de l'Enseignement supérieur devront "garantir l'équité, la soutenabilité financière et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement".

Il reste que la Fédération nationale des étudiants du Sénégal (FNES) a exprimé, à ce sujet, sa "vive inquiétude", à l'issue d'un atelier national organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Cette rencontre portait sur la préparation d'une nouvelle politique de bourses et la révision du décret encadrant l'attribution des aides scolaires aux étudiants, précise le quotidien L'info.

"La Fédération nationale des étudiants se braque" (Libération) et boude, selon Tribune, la rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants entendent dénoncer, de cette manière, "la décision annoncée de supprimer les rappels des bourses, au motif du principe de non-rétroactivité", écrit cette dernière publication.

Plusieurs quotidiens signalent par ailleurs que l'ancien député libéral Doudou Wade, entendu pendant plusieurs heures, lundi, pour des propos jugés subversifs, est finalement ressorti libre des locaux de la Sûreté urbaine à Dakar.

"Convoqué par la rumeur mais présent par principe, Doudou Wade a été entendu hier par les enquêteurs de la Sûreté urbaine. Après une audition fleuve portant sur des propos tenus lors d'une émission médiatique, le responsable libéral a pu regagner son domicile sans aucune restriction de liberté", rapporte le journal Le Quotidien.

L'Observateur note que Doudou Wade "a recouvré la liberté au terme de plus de 6 heures d'audition au cours de laquelle il a expliqué l'esprit de ses propos incriminés". "Doudou Wade relaxé, mais reste à la disposition de la justice", précise Sud Quotidien.

Le même quotidien souligne, au sujet des élections locales de 2027, que "le silence de l'administration électorale inquiète". "A moins d'un an des élections municipales et départementales prévues en janvier 2027, aucun signal fort n'émane de l'administration électorale", fait constater Sud Quotidien.

"Ce silence ravive de mauvais souvenirs et alimente les interrogations sur la capacité [des nouvelles autorités] à rompre avec les pratiques décriées des anciens régimes", écrit le journal, affichant : "Diomaye Faye face à l'exigence de rupture".

Le Soleil rapporte que l'Etat du Sénégal "prépare la loi du rattrapage" en matière de politique industrielle. "En réponse au faible niveau de transformation industrielle (15%), une nouvelle loi est en cours d'élaboration pour impulser l'industrialisation du Sénégal", indique le journal.