Sénégal: Le ministère de la Communication des Télécoms et du Numérique élabore son PTBA 2026

Saly — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a présidé, lundi, la clôture d'un atelier dédié à l'élaboration du plan de travail budgétisé annuel (PTBA) et de la matrice d'objectifs 2026 de son département, après une évaluation du PTBA 2025, a constaté l'APS.

"L'objectif de ce séminaire institutionnel était de gérer un alignement stratégique par rapport à l'agenda de transformation technologique, mais également de faire une revue globale de 2025, à travers le PTBA qui a été validé", a dit Alioune Sall.

Il a expliqué que cette rencontre de trois jours, tenue à Saly-Portudal, a permis "la définition de tous les projets prioritaires du département pour l'année 2026".

"Cela traduit l'engagement de toutes les structures, à travers les directeurs généraux et les directeurs centraux, sur un certain nombre de priorités à dégager sur le premier trimestre 2026", a ajouté Alioune Sall.

Selon lui, il s'agit agi de "permettre à chaque directeur de définir une feuille de route, en fonction des orientations stratégiques, pour pouvoir s'engager sur un résultat, à travers la priorisation des projets".

Cet atelier organisé de concert avec la coopération allemande GIZ, "traduit l'engagement fort du [ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique], en faveur d'une planification stratégique rigoureuse, d'une redevabilité renforcée et d'une gestion axée sur les résultats", a relevé pour sa part, Katharina Noussi, directrice de programme au GIZ.