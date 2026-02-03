Sénégal: Bignona - Quatre individus interpellés pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien

La brigade territoriale de Bignona (sud) a interpellé, lundi soir, quatre individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien portant sur une quantité de six kilogrammes, a appris l'APS de source sécuritaire.

Les faits se sont déroulés ce lundi 2 février 2026 vers 18 heures 30 minutes, lors d'un contrôle de routine de la circulation sur la route nationale numéro 5 (RN5), à hauteur du village de Koutenghor, suite à un renseignement exploité par les forces de l'ordre, a précisé la source sécuritaire.

Au cours de ce contrôle, les éléments de la brigade ont procédé à l'interpellation des deux mis en cause qui circulaient à bord d'une moto de type Jakarta.

Ils avaient par-devers eux un carton contenant six kilogrammes de chanvre indien, précise-t-on.

Interrogés après leur arrestation, les deux mis en cause ont mis les enquêteurs sur la piste de deux autres personnes qui leur auraient remis une somme de 150.000 francs CFA pour l'achat de la drogue.

Sur la base de ces informations, les gendarmes se sont immédiatement transportés à la gare routière de Bignona, où une de ces deux personnes a été interpellé, puis à Manguiline pour l'arrestation de son compère supposé.

À l'issue de l'enquête, les quatre individus seront déférés au parquet de Ziguinchor, indique la même source.