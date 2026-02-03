Congo-Kinshasa: L'UNICEF finance l'assistance monétaire de 4 000 femmes à Manono

Près de 4 000 femmes enceintes et allaitantes ont reçu, lundi 2 février, des kits technologiques comprenant un téléphone et une carte SIM. Avec l'appui de l'UNICEF, cette assistance a visé prévenir la malnutrition infantile au sein des ménages les plus vulnérables.

Ce projet multisectoriel, qui allie nutrition, changement social et comportemental (SBC) et assistance en « cash », est financé par l'UNICEF avec l'appui du gouvernement irlandais. Sa mise en oeuvre est assurée sur le terrain par l'Observatoire des droits humains (ODH).

Le « Mobile Money » contre la faim

La particularité de cette intervention réside dans son mode opératoire numérique. Chaque bénéficiaire est dotée d'un téléphone et d'un compte M-Pesa sur lequel un montant sera viré mensuellement. Ce soutien financier est strictement destiné à la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes et des enfants de moins de deux ans.

Dr Jean Bosco Ramazani, gestionnaire du projet au sein de l'ODH, insiste sur l'aspect préventif de cette aide :

« Cette assistance a pour objectif de soutenir la nutrition des familles dans le ménage pour que les enfants ne tombent pas dans la malnutrition. C'est une mesure de protection en amont », explique-t-il.

Un soulagement pour ces mères de famille

Sur le terrain, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Pour beaucoup de ces femmes vivant dans une précarité extrême, ce téléphone représente un premier pas vers une autonomie financière minimale pour la survie de leur progéniture. « Cet argent va nous permettre d'aider les enfants. Nous souffrons sérieusement, il est difficile de trouver de quoi manger. Cette aide va nous permettre d'acheter uniquement de la nourriture », témoigne l'une des bénéficiaires.

Un processus en trois phases

Le projet se déploie selon un calendrier rigoureux :

Phase 1 (achevée) : Identification et enregistrement des bénéficiaires par la Division des affaires sociales.

Phase 2 (en cours) : Distribution des kits (téléphones et cartes SIM) et sensibilisation au changement de comportement.

Phase 3 (prochainement) : Lancement des transferts monétaires (Cash Transfer) effectifs dans les comptes des bénéficiaires.

Cette initiative est perçue comme un modèle de réponse humanitaire moderne, limitant les intermédiaires et garantissant que l'aide arrive directement entre les mains de celles qui gèrent le quotidien alimentaire des foyers.