Congo-Kinshasa: Un dépôt de carburant ravagé dans un incendie à Kinshasa

Un dépôt de carburant a été consumé dans un incendie survenu lundi 2 février, à proximité des installations de l'ONATRA, à la 7e Rue, dans la commune de Limete, quartier industriel, à Kinshasa.

Selon les témoins, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. La cause de l'incident reste inconnue pour l'instant. Des sources sur place rapportent que le feu, qui a commencé peu après 18 heures, n'a été maîtrisé qu'aux alentours de 20 heures grâce à l'intervention de quatre camions anti-incendie. Ce drame relance le débat sur la gestion des produits inflammables dans la ville de Kinshasa.

En novembre dernier, un incendie s'était déclaré dans une partie des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), situés au n° 3075 de l'avenue des Entrepôts, dans le quartier Kingabwa, toujours dans la commune de Limete.

Aucun décès ni blessé n'avait été enregistré à la suite de cet incident, indique la CENI dans un communiqué. Cependant, le sinistre avait entraîné la destruction de plusieurs équipements, notamment des batteries au lithium et des panneaux solaires. La mobilisation rapide des autorités de la ville de Kinshasa, l'appui des équipes de sapeurs-pompiers de quelques entreprises locales et la promptitude des équipes techniques de la CENI avaient joué un rôle déterminant dans l'extinction de l'incendie.