Cote d'Ivoire: Oeuvre sociale à Marcory - Laurent Tchagba comble plus de 500 mères et nouveau-nés

Le ministre conseiller à la Présidence de la République et député de la commune de Marcory, Laurent Tchagba, a posé, le lundi 2 février 2026, un acte de haute portée sociale en offrant des kits complets pour bébés, assortis d'une aide financière, à plus de 500 mères nourrices dans trois centres de santé de la commune.

Cette action, empreinte d'humanisme et de proximité, s'inscrit dans le prolongement de la célébration de son anniversaire, célébré la veille, le 1er février. Plutôt qu'une commémoration personnelle, l'élu de Marcory a fait le choix du partage, en consacrant ces moyens au bien-être des nouveau-nés nés les 1er et 2 février 2026, qu'il a affectueusement qualifiés d'« amis de mon anniversaire ».

Accompagné de ses collaborateurs, Laurent Tchagba, également coordonnateur principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Marcory, s'est successivement rendu à l'hôpital général de Marcory, au centre de santé à base communautaire d'Aliodan et à la formation sanitaire urbaine d'Anoumabo. Dans chacun de ces établissements, les mères nourrices ont reçu des kits composés de produits hygiéniques essentiels pour bébés, ainsi qu'une aide financière symbolique, en soutien aux premières charges liées à la maternité.

Selon le député, ce geste traduit sa volonté d'apporter amour, paix et espoir aux enfants dès leurs premiers instants de vie, tout en accompagnant leurs familles. Il a par ailleurs rappelé que cette initiative s'inscrit pleinement dans l'élan de solidarité nationale impulsé par le Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur des couches sociales les plus vulnérables, tout en contribuant au renforcement du plateau technique des structures sanitaires de proximité.

Les responsables des centres de santé bénéficiaires ont unanimement salué cette action, la qualifiant de manifestation concrète de solidarité et de proximité, en parfaite cohérence avec la vision du Chef de l'État fondée sur l'écoute et le bien-être des populations.

Il convient de rappeler que Laurent Tchagba avait déjà mené une initiative similaire l'année précédente dans ces mêmes établissements, aux côtés du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU). Dans la continuité de son engagement en faveur de la santé, il a également lancé, en décembre 2025, les travaux de réhabilitation des FSU-COM d'Anoumabo et d'Aliodan.

Ces actions viennent s'ajouter à de nombreuses initiatives sociales entreprises dans la commune, notamment le prix d'excellence, les fêtes de Noël dédiées aux enfants, le soutien aux veuves et orphelins, ainsi que l'accompagnement des familles lors des fêtes religieuses, confirmant ainsi l'ancrage social et humanitaire du député de Marcory.