Cote d'Ivoire: Uvicoci - Amadou Koné lance de grands chantiers

Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), Amadou Koné, par ailleurs maire de Bouaké, a présidé, le lundi 2 février 2026, la première réunion de l'année de l'Union.

Cette rencontre stratégique a permis de fixer le calendrier de travail du premier semestre et, surtout, d'accélérer plusieurs chantiers prioritaires pour les collectivités territoriales, notamment la décentralisation, le statut des maires et des conseillers municipaux, la mise en place d'une véritable fonction publique territoriale, le statut des policiers municipaux, le reversement effectif des quotes-parts d'impôts aux communes, ainsi que la salubrité et l'assainissement des villes.

Ces chantiers structurants visent à améliorer durablement la gouvernance locale et les conditions de vie des populations.

Au nom des maires de Côte d'Ivoire, le bureau exécutif de l'Uvicoci a salué l'engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la décentralisation, ainsi que les importants efforts consentis pour soutenir les budgets accordés aux communes.

Élu président de l'Uvicoci lors de la 7e Assemblée générale élective en juillet 2024, Amadou Koné avait clairement affiché ses ambitions. « L'Uvicoci doit être un outil d'accélération de la décentralisation au service des collectivités et des populations », déclarait-il, promettant de s'attaquer au déficit des recettes municipales en recherchant des solutions innovantes pour accroître les ressources tout en allégeant la pression fiscale sur les populations.

Le président de l'Uvicoci avait également insisté sur la nécessité de repenser la sécurité et l'urbanisme afin de bâtir des villes plus sûres et plus attractives, en redéfinissant le rôle des conseillers municipaux pour en faire de véritables acteurs du développement local.