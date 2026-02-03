Cote d'Ivoire: Bouaké/Mobilité urbaine - La mairie met le cap sur la modernisation du transport

L'étude de pré-faisabilité a été présentée aux différents acteurs du projet.

Pour une mobilité urbaine plus durable, inclusive et adaptée aux réalités de la commune de Bouaké, Amadou Koné, le maire et son conseil municipal ont lancé, il y a quelques mois, une étude de pré-faisabilité des transports publics. Cela, avec l'appui financier de la Suède, à travers le Swedfund, une structure chargée de financer le développement.

À cet effet, un séminaire de restitution des travaux de l'étude s'est tenu le 29 janvier, dans un réceptif hôtelier de la ville, en présence de Katrin Mansson, ambassadeur de la Suède en Côte d'Ivoire.

Pour Dr Fatoumata Traoré Diop, 6e adjointe au maire, représentant le maire, cette étude constitue une étape importante pour la mise en place d'un système de transport public structuré, moderne, inclusif et durable, à même d'accompagner efficacement le développement économique et social de Bouaké, tout en améliorant la qualité de vie des populations.

« Le séminaire qui nous réunit ce jour vise à partager les conclusions de cette étude, à analyser les recommandations et à renforcer la concertation de l'ensemble des partie prenantes », a-t-elle indiqué.

Elle a fait remarquer qu'il s'agit d'un moment clé pour poser les bases d'une vision commune et préparer les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet.

Au nom du maire et du conseil municipal, elle a exprimé la gratitude de la commune de Bouaké à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, en particulier à la Suède et au Swedfund pour leur accompagnement constant et leur confiance. Par ailleurs, elle a salué le professionnalisme des équipes techniques, des experts et des services municipaux qui ont oeuvré avec rigueur et dévouement à la réalisation de cette étude.

Katrin Manssou a affirmé que la contribution de la Suède s'inscrit dans le cadre de ses engagements en faveur du développement du transport en Côte d'Ivoire. « Ceux-ci reposent sur une approche intégrée mobilisant les institutions publiques suédoises, les structures de financement et de développement, le secteur privé et les partenariats avec les acteurs ivoiriens », a-t-elle précisé.

Elle a rappelé, que depuis près de 10 ans, son pays, à travers le Swedfund, est aux côtés de la Côte d'Ivoire pour apporter des solutions modernes au transport.

Des échanges ont permis aux différents acteurs d'avoir une meilleure compréhension du projet et d'apporter leurs contributions pour mieux l'affiner.